【校園天地．正正得正】保良局世德小學　成長型思維灌溉學生成長

本校一直以致力培養孩子的全面發展為教育宗旨，我們相信能讓學生在思想情感上有正向思維是實現學校教育宗旨的關鍵。去年度我校有幸成為賽馬會「正正得正」教育計劃其中一所參與學校，在賽馬會慈善信託基金的資助及香港中文大學 (中大) 專業團隊的支援下，「正向教育」在校園內茁壯成長。

我們深信擁有成長型思維的孩子，能推動個人發展正面的元素如樂觀、愉快和互愛等，積極面對生活中的壓力和挑戰，從而邁向圓滿的人生。在這理念下，我們把正向教育融入學生的學習中，發展一年級中文科正向教育課程，重點培養孩子成長型思維。透過不同的學習活動、教學策略及正向回饋，讓孩子相信自己只要學習與努力，不畏懼困難，勇於嘗試，就能天天進步，達成目標。

經過一年的努力，我們看見一年級學生漸漸孕育出成長型思維，在學期終結前的「我是世德小星星學習成果分享會」中，一百三十多位同學齊踏舞台，展現出他們的自信及努力的成果，家長及老師無不感動。

本年度，「正正得正」教育計劃持續推展，我們在中大專業團隊的支援下，將會完成二年級及三年級的正向課程，過程仍是充滿挑戰，但我們深信一切都是值得的，也深信我們只要努力，會越做越好，因為這正是成長型思維模式─學習和挑戰是我們的超級能量，我們不會停止嘗試，也不會停止讓我們的腦袋成長。

（內容由保良局世德小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是賽馬會「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。賽馬會「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括七間夥伴學校 （四間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。