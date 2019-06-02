【校園天地】保良局余李慕芬紀念學校　伸展鬆一鬆計劃

保良局余李慕芬紀念學校為一所中度智障的特殊學校，本校於2018/19年度，透過賽馬會教師創新力量的資助推行「伸展鬆一鬆」計劃，於2018年9月由十多位學生組成了「伸展特工隊」。學生逢星期三於課後進行訓練，學習基本的伸展動作，以及透過電子科技學習肌肉的位置。

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經過一連串的伸展訓練，伸展特工隊能夠將伸展運動由學校帶出社區。在學校推廣方面，他們在小息時教導同學進行伸展，以及在放學後為學校教職員及家長進行伸展服務。在社區推廣方面，於2018年11月至2019年4月期間，本校學生更有幸被邀請到附近的學校及商舖進行社區伸展服務，當中包括小學、中學、音樂中心、物理治療中心、運動總會等。這些伸展服務都能為他們提供更多的服務經驗，建立自信心及增廣見聞。另外，本校亦與東區議員合作，於2019年4月27日在筲箕灣愛秩序灣社區會堂舉辦東區社區推廣，讓本校學生能夠融入社區，同時也能讓東區居民能認識伸展運動，改善柔軟度問題。

「伸展鬆一鬆」計劃中，我們亦能發掘到學生的潛能，同時亦能讓他們明白分工合作的重要性，部分學生擅長帶領伸展，部分擅長講解動作，部分擅長用電子科技，他們都各施其職，發揮所長，互相合作為居民提供伸展服務。

經過大半年的努力及付出，學生及老師們正正能體現出「拉筋.拉近，伸展.展潛能」這個計劃的宗旨，伸展運動不但能夠強身健體，亦可拉近人與人的關係，最重要的是可以讓學生透過伸展運動發揮潛能。

（內容由保良局余李慕芬紀念學校提供）

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