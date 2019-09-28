【林鄭社區對話】陳肇始解釋當場淌淚：感憂心痛心　盼恢復秩序

反對修訂《逃犯條例》所引發的風波持續，特首林鄭月娥周四（26日）出席前政府舉行的首場社區對話。出席對話官員之一的食物及衛生局長陳肇始，被拍到在對話上一度感觸拭淚，她今日（28日）在商台節目中解釋，社會事件已發生數個月，自己感到憂心和痛心，當時不少參加者分享小故事，認為社會最大公因數，是大家都愛香港，希望盡快恢復社會秩序，故有感觸。

周四的首場社區對話，陳肇始（右二）坐在林鄭月娥左邊，全程2.5小時未有發言。（李澤彤攝）

在這個對話會前，一直以來在這幾個月發生的社會事件，我相信大家都有心痛，亦有憂心，作為政府亦希望社會能夠盡快重回正軌和恢復秩序，這樣才能令我們希望推出的施政和工作可以真正有效。我的感受是覺得大家有一個最大的公因數，就是大家都是愛香港以及都希望香港好，這是很感動的，因為當大家都有這個心的時候，如果我們能夠團結一致，一定可以將香港變回大家熟悉的香港。 陳肇始

陳肇始今日出席商台節目時表示，社區對話當晚參加者發言坦率，有人較為憤怒，但都將意見說出，認為對話有建設性，可幫助政府向前行及設法解決問題。她又指，明白一場對話並不足夠，將來會再做更多。

修例風波以來各區出現不少「連儂牆」，更有不同政見人士在連儂牆附近發生衝突。陳肇始表示，食物環境衞生署與其他政府部門有關注情況，如有嚴重衞生問題會進行清理。她認為有衝突不理想，食環署會繼續留意情況，有需要會與警方進行聯合行動。

↓↓9月26日首場社區對話情況（進行期間）↓↓

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對話結束4小時才離開伊館：離場非最急切

另外當晚對話會結束後，一度有示威者在場館外聚集，林鄭月娥及陳肇始等官員，至凌晨約1時半才能離開伊館，距離對話結束約四小時。陳肇始認為當時並非被困，「我認為不是被困。結束的時候，我們明白在會場外有示威，我們認為這些事件最近在不同區都有發生，官員離開會場並不是一件最急切的事。」她指對話會結束後，出席的官員都有互相傾談，抒發大家的看法和感受。

↓↓9月26日首場社區對話情況（活動完結後）↓↓

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社區對話後感：發現大家都係好愛香港

陳肇始之後出席港大學生會醫學會健康展覽後表示，理解市民經歷3個月風波會有情緒，再說：「我自己當然憂心同好痛心」；而從社區對話中，亦「發現大家都係好愛香港」，而社區對話對政府施政亦有建設性。陳肇始續指，希望通過對話找尋問題所在，雖然政府未必能即使有實際行動，但仍會努力解決問題。