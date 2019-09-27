【逃犯條例】社區對話後逗留至凌晨離開　邱騰華：期間進行檢討

反對修訂《逃犯條例》風波持續，政府昨日（26日）舉行首場社區對話，但完結後一度被伊利沙伯體育館外的示威者包圍，特首林鄭月娥等官員至凌晨1時許才離開。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（27日）表示，對話完結後官員有藉在體育館內的時間，檢討未來對話如何做得更好，而特首及團隊未來亦會再聽取意見，對話的場數及時間亦有彈性。他又指，昨晚對話完結後，有10多名市民報名參與未來閉門深度對話。

林鄭昨晚舉行第一次社區對話。（資料圖片／盧翊銘攝）

邱騰華在會見記者時，首先感謝市民參與昨日的社區對話，並指已檢視相關方式是否應繼續，認為這形式人人可參加，亦有現場直播，是最好方法讓市民可聽到對話，亦達良好效果，願意繼續。他又指，若社會對對話有不同意見，特首及團隊亦會聽取意見，未來對話亦可以引入新方式。

日前美國參、眾兩院的外交事務委員會，分別通過《香港人權與民主法案》，並會排期在兩院全體會議審理。邱騰華回應指，美國與香港關係建基於互惠互利，不單是經貿方面，亦包括共同價值等。他又指，香港作為獨立關稅地區，已可在一國兩制下自由開放等，都是源於《基本法》賦予的權利，已非任何一個外國政府或國會所施予或恩賜。

邱強調，若外國政府或國會有不了解，會繼續遊說工作，但希望外國國會或政府尊重香港和國家應有的地位和權利。