【逃犯條例】金澤培引前主席馬時亨錢果豐　讚揚港鐵員工復修快速

金澤培在信中又引述前兩任主席錢果豐、馬時亨、以及前兩任行政總裁周松崗、梁國權的聯名致函，向全體港鐵職員致敬，在信中最後更勉勵說︰「隊友們，我們全心全意為港鐵、為香港付出的努力是值得肯定的。」金指他們的使命是「使香港向前邁進，讓我們一起抖擻精神，堅定前行！」

港鐵行政總裁金澤培向職員發信指，社會動盪為港鐵帶來挑戰，令團隊疲於奔命，但獲得不少市民吶喊加油，送來表揚信和感謝卡，為員工打氣。

【港鐵行政總裁金澤培向員工發信全文】

各位同事：

面對困難時，各方給予的支持往往能讓我們咬緊牙關，戰勝逆境。過往幾個月，香港社會動盪為我們帶來了持續不斷的挑戰，令我們的團隊疲於奔命。在同事們全力奮戰之時，有不少市民，朋友為我們吶喊加油，向我們表達了表心的感謝與支持。

全力支持我們的包括前主席錢果豐博士、馬時亨教授、前行政總裁周松崗爵士和梁國權先生，他們聯名致函向全體港鐵同事致敬：「當此動盪之際，你們能夠始終以敬業樂業的態度，保證每天的運作通暢，並兼顧好乘客及前線同事的安全，這是一項非常艱巨的任務…車站在遭到破壞和縱火後，其復修速度之快，實在令人威到驚訝和欽佩。」

此外，有不少乘客和顧客送來了各式各樣的表揚信和感謝卡，以溫暖的文字、畫作為港鐵員工打氣。

隊友們，我們全心全意為港鐵、為香港所付出的努力是值得肯定的。我們的使命是使香港向前邁進，讓我們一起抖撒精神，堅定前行！

行政總裁

金澤培