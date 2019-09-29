【逃犯條例】張建宗指《施政報告》將不一樣　不因循　不守舊

修訂逃犯條例風波至今未平息，特首林鄭月娥上周四（26日)舉行首場社區對話，一行人士最後逗留至凌晨才駕車離開。政務司司長張建宗今日在網誌談及事件，形容對話大致順利舉行，是好的開始。 至於即將於下月發表的《施政報告》他透露將是一份不一樣，不因循，不守舊，以改善民生為主軸的施政報告。

張建宗指，特區政府正忙於制訂新一份的《施政報告》，又形容在下月發表的《施政報告》會是一份不一樣，不因循，不守舊，以改善民生為主軸的施政報告，以新思維及政治勇氣，致力處理深層次的社會問題及矛盾。

社區對話非政治騷 每個意見都會重視不會「偏聽」

以「對話展誠意 致力化分歧」為題的網誌中，又談及上周四的社區對話，張建宗指大致上順利舉行，「是好的開始。千里之行，始於足下」，因不同政見人士理性有序暢所欲言，展現港人秉持開放包容和互相尊重的價值觀；他強調，這場對話絕非政治騷，行政長官及全體司局長稍後將會繼續走入社區與社會各階層、不同背景、不同立場的市民坦誠對話；而政府團隊會以誠懇、務實及謙卑的態度聆聽市民心聲，每一個意見都會重視，更不會「偏聽」。

至於政府「與青年同行」的政策理念，青年發展委員會正探討加強及優化其運作模式及功能，包括構建更具成效的政策討論平台；更開放，更直接，更互動地與青年人溝通；以及加強與地區青年平台及網絡的互動，更好地吸納基層的意見。