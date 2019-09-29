【逃犯條例】美心「割席」無效　又一城「罷買日」再遭過百人撳飛

反對修訂《逃犯條例》風波持續近四個月仍未平息，捲入風波的飲食集團美心，上周與高調撐警的集團創辦人長女伍淑清「割席」，表明伍淑清並沒有於公司擔任任何職位。惟網民今日（29日）發起的「又一城罷買日」，多家美心食肆繼續遭追擊，下午2時半左右，過百人在美心旗下的日本料理連鎖店「千両」門口排隊撳飛，其後多間美心食肆，包括Simplylife、八月花餐廳和EXP等亦遭示威者大量撳飛，砌成紙橋以示抗議。

約下午2時40分，近百人在美心旗下的日本料理連鎖店「千両」門口排隊撳飛，並表示希望到場享用下午茶。（張浩維攝）

由網民發起的又一城「罷買日」在下午1時開始，活動初期，聚集在商場內的人士主要是唱歌、叫口號表達訴求，到了約下午2時半，過百人轉到商場L1層、美心旗下的日本料理連鎖店「千両」門口排隊撳飛，並表示希望「食下午茶」。

「千両」於數分鐘內落閘，其後示威者轉到另一家美心食肆simplylife，繼續撳飛，並將籌號用膠紙連在一起，又在上面寫上口號，期間示威者與一名市民發生口角，還好未有發生「私了」事件；而商場內其他非美心食肆，如雪糕專門店Häagen-Dazs則「安然無恙」。

下午2時40分左右，近百人在美心旗下的日本料理連鎖店「千両」門口排隊撳飛，其後多間美心食肆，包括Simplylife、八月花餐廳和EXP等亦遭示威者撳飛，以示抗議。（張浩維攝）

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美心食肆遭示威者大量「撳飛」已非首次，上星期日（9月22日）沙田新城市廣場的「和你SHOP」抗議亦發生同類事件。美心遭反修例示威者針對，主因是美心創辦人長女、曾任全國政協常委的伍淑清，早前出席聯合國人權理事會會議，為港府修訂《逃犯條例》發聲，指修例初衷是用心良苦，惟後來被示威者「騎劫」。她認為一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人，又指世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有。

該言論引起大批反修例人士不滿，加上有指美心西餅拒絕消費者在蛋糕牌上寫上「五大訴求，缺一不可」等口號，質疑美心政治審查，令美心集團成為示威者針對和抵制目標。

除上周日（22日）沙田新城市廣場的「和理shop」行動外，近日亦有人在理大、中大及港大等，發起針對美心集團經營的飯堂的行動，包括罷食及不合作運動。

反修例活動持續逾三個月仍未平息，由於美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清早前出席聯合國人權理事會時，發表撐警言論，引起大批示威者不滿，美心集團隨即成為針對目標。（資料圖片）

美心食肆連番遭反修例人士罷食、抵制，美心集團終在上周二（24日）與集團創辦人長女的伍淑清「割席」，並就近期社會事件發表聲明，表明伍淑清並沒有於公司擔任任何職位，亦無參與任何管理；公司感謝同事一直緊守崗位服務顧客，並非常關注他們在突發事件中受到的影響，已為前線同事提供緊急指引及協助，同時對受相關事件影響的顧客致歉。美心集團昐各方能解決分歧，社區早日如常運作。