【逃犯條例】理大生到美心營運飯堂抗議　阻礙他人取餐

反修例活動持續逾三個月仍未平息，由於美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清早前出席聯合國人權理事會時，發表撐警言論，引起大批示威者不滿，美心集團隨即成為針對目標。早前就曾有人在新城市廣場、中大及港大等地點發起針對美心集團商店及餐廳的行動，包括罷食及不合作運動。 有理大學生發起今天（27日）到理工大學內一間由美心營運的飯堂進行壓力測試，包括排隊、唱歌、張貼單張等，《香港01》為大家直擊現場情況。 有份發起活動的李同學表示美心的太子女主動反對示威行動，餅店拒絕在蛋糕上寫自訂語句，如「光復香港」。因此，同學不應該再光顧美心，以行動表態支持示威者。她又呼籲校方不要阻礙同學和平示威，並希望在場保安人員保持克制及冷靜。 現場所見，有一些身穿黑衣的同學站在餐牌前舉起文宣，呼籲其他人參與罷食，亦有同學以擴音器叫口號，指「食美心，冇良心」。約有20名學生參與活動，他們向餐廳內的顧客解釋活動原意，並向他們道歉後，便圍繞餐廳叫口號。

今日有理工大學學生自發罷食美心集團旗下的學生膳堂，呼籲同學罷食美心集團旗下的餐廳。 （梁鵬威攝）

今日（27日）「理大新can壓力測試」活動開始之際，飯堂不同的出入口都有職員查證，出示有效學生證的人士才能進入飯堂。

校園設施管理組代表向傳媒指，飯堂在這段時間只開放給學生及教職員用膳。就讀社會政策4年級的李同學指出平時飯堂並不會嚴格地檢查，亦不會有這麼多員工阻止同學進入飯堂。

她批評，校方有意主動打壓罷食行動，認為此舉會引起同學反彈，進行更多的抗議活動。李同學又指出校方已經不是第一次阻止同學進行示威行動，之前的罷課及連儂牆的活動亦遭校方干預，如紀錄參與學生的學生證編號等。

今日有理工大學學生自發到美心集團旗下的學生膳堂罷食及抗議，他們繞場一周。 （梁鵬威攝）

繞場一周後，參與活動的同學站成兩現場有同學和唱。他們又高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」，「美心黑心，罷食美心」等口號。他們又在通往餐廳的樓梯上撒紙錢，大叫「食美心冇良心」的口號，同時向經過的同學表示「美心嚟㗎喎，仲食？」「唔好食美心啊」；亦有人在美心餐廳門外噴漆，寫上「罷食」，「伍淑清」，「唔係仲食呀」等字眼，其他人舉起雨傘阻擋。

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以「食物接龍」阻礙其他學生購買食品

中午12時許，在場參與的同學在領取食物的櫃位排隊，進行「食物接龍」，以阻礙其他學生購買食品。有外籍教職員應同學呼籲罷食美心飯堂，轉往其他飯堂用膳。有內地生指責同學行動「太過份」，又質問記者「拍什麼，你是誰啊？」

除了美心營運的飯堂，他們又到附近的Starbucks以噴漆在門外噴上口號，如「奶共高層」，「美心可恥」。有校方代表連同保安到場視察，並以手機拍攝現場情況。

學生校董李傲然指，學務長莫志名及副校長（學生事務）楊立偉希望了解同學的看法，指可以與同學於下午3時到4時半會面。

有人在美心餐廳門外噴漆，寫上「罷食」，「伍淑清」，「唔係仲食呀」等字眼，其他人舉起雨傘阻擋。 （梁鵬威攝）

外籍教授憂慮學生前途

下午1時許，現場有外籍教授向學生了解行動，表示理解學生憂慮自己的前途，但覺得學生的行為並不理智，認為在餐廳門外噴漆、起火等行為影響他人的日常生活，並叫學生若要示威就到街上或與政府坐下對話。

他又指，中國只會進一步壓逼，如禁止香港人使用Facebook，因為這些軟件有助發起革命。但他的發言引起在場學生不滿，叫他離開，他亦已離開現場。

在場學生反駁該名自稱教授的觀點，批評政府漠視百萬人遊行民意，認為學生在運動中各司其職，才是盡自己的能力及才智（intelligence ）。她又指出，運動中有不少死傷，不可能心安理得地光顧美心旗下的餐廳，所以才有今日的活動，又向校方表明學生不想要美心的餐廳，她希望同學繼續支持運動。

在場同學於下午1時半結束行動，離場時叫口號，呼籲他人參與今晚於愛丁堡廣場的集會。

行動完結時，餐廳內只有數名顧客用膳，學生亦自發清理地上的溪錢才離去。

早前市民到新城市廣場示威，並針對美心集團旗下商店及食肆進行抗議：