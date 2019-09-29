【9.29示威】港鐵：多站遭縱火　銅鑼灣站職員遭示威者擲磚受傷

港島區今日（29日）有大批示威者在未有不反對通知書的情況下，繼續參與遊行，期間與警方爆發多次衝突，多人被捕。 港鐵晚上發聲明，指多個港鐵車站包括金鐘站、灣仔站及銅鑼灣站，均有車站設施遭受破壞，亦有人非法使用車內緊急出口及軌道的斜道，又有示威者投擲汽油彈進入車站及在車站出入口縱火，嚴重威脅公眾及港鐵員工的安全，一名車站職員在銅鑼灣站執勤時，被示威者投擲的磚頭碎片濺到受傷。 港鐵對有人持續破壞港鐵車站及設施予以最強烈的譴責，強調絕不容忍任何危害鐵路安全的行為，並已報警處理。

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港鐵指，多個車站包括金鐘站、灣仔站及銅鑼灣站均有車站設施遭受破壞。港鐵發言人指，有人非法使用車內緊急出口及軌道的斜道，更指有示威者投擲汽油彈進入車站及在車站出入口縱火，嚴重威脅公眾及港鐵員工的安全。港鐵對該等人士持續破壞港鐵車站及設施予以最強烈的譴責，強調絕不容忍任何危害鐵路安全的行為，已報警處理。

港鐵指，灣仔站其中一個出入口的玻璃被擊碎，示威者多次投擲汽油彈及大量雜物進入車站大堂，又在灣仔站及銅鑼灣站的出入口縱火，另有一名車站職員在銅鑼灣站執勤時，被示威者投擲的磚頭碎片濺到受傷。

港鐵亦提到，今日下午約三時，一列港島綫往堅尼地城方向的列車於筲箕灣站上落客期間，有人非法闖入車尾駕駛室及放下連接緊急出口及軌道的斜道，並將駕駛室內的滅火筒投放在軌道上，導致來往太古站及柴灣站之間的列車服務暫停。港鐵職員需要收回斜道，並進行搜索以確定是否有人闖入軌道範圍，檢查鐵路設施以確定有關運作可以回復正常。

港鐵工程人員稍後會檢查被破壞的設施，評估損毀程度及盡力復修以維持市民的服務。然而,部分車站或設施有機會未能在明天恢復提供服務，乘客要留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊。