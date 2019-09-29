【9.29台港遊行】高雄逾2千人集會　行政院副院長陳其邁出席

「929台港大遊行：撐港反極權」活動今天（29日）於台北、高雄、台南等各縣市舉行，其中在台灣立法院前濟南路舉辦的台北場活動，根據主辦單位統計，在下午指「現場統計超過5萬（人）」。 港生組織傍晚也在高雄舉行集會，除行政院副院長陳其邁，民進黨、時代力量立委及議員外，還有學者與民間團體到場，主辦單位在傍晚表示現場人數已逾2千人。

港生組織在高雄舉行集會，主辦單位在傍晚表示現場人數已逾2千人。（《聯合報》）

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台媒報道指，「929反極權」集會高雄場在鼓山區神農路舉行，不少民眾以香港示威者的頭盔、口罩打扮現身聲援，高喊「香港人，加油！」包括民進黨立委賴瑞隆、李昆澤、管碧玲、劉世芳等人，時代力量市議員林於凱、黃捷等人都到場上台發言或聲援，行政院副院長陳其邁近7點也現身會場。

高雄香港學生逃犯條例關注組總召鄧俊儒表示，香港與台灣關係密切，「如果香港守不住，台灣也很危險」，對於台灣政黨目前以綠營較為支持香港反修例活動，藍營及其總統候選人韓國瑜則「相當冷漠」，鄧俊儒稱當香港人冒著生命危險追求民主，對於部分台灣總統候選人的言論相當失望，也感到生氣、憤怒。

韓國瑜競選辦公室：未參加不代表不支持

韓國瑜競選辦公室表示，對於香港民眾追求自由民主的決心，韓辦表達感動與支持，韓國瑜雖未參加活動，不代表不支持香港民眾追求自由民主。不希望有人抱著見獵心喜的態度來看香港反修例運動，香港的問題不只是在反修例，也不是隻靠遊行就能解決。出席高雄晚會的陳其邁表示，韓國瑜或國民黨並未對歷史深刻反省，他覺得非常遺憾。

行政院副院長陳其邁（前排中間）晚間出席「929反極權」高雄集會。（《聯合報》）

台南2千人遊行

除高雄外，台南多個團體下午也舉行遊行，主辦單位統計共有超過2千人到場聲援。遊行隊伍繞行台南孔廟附近路段，吸引不少路人目光。民進黨立委陳亭妃、林俊憲、郭國文與多名台南市議員也到場聲援並加入遊行行列。

新竹在晚上則有許多民眾在竹塹城迎曦門階梯廣場聚集，新竹連儂牆團隊播映電影，透過短講和討論，與在場民眾分享香港人民爭取民主自由等議題，以及如何避免台灣陷入香港相同困境。

（綜合報道）