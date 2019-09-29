【9.29示威】德國四市港人集會　國會議員：爭取為港人發工作簽證

德國慕尼黑、法蘭克福、漢堡及柏林同日集會聲援香港。在慕尼黑的集會有約300人參加，包括德國綠黨議員兼議會人權委員會發言人Margarete Bause。她批評德國總理默克爾早前訪華但未有視察香港情況感到失望，將爭取德國政府給予有需要港人工作簽證。 慕尼黑集會發言人香港留學生周先生表示，希望身在德國也可聲援港人爭取民主。 撰文／圖片：廖潔然

德國綠黨議員兼議會人權委員會發言人Margarete Bause。她批評德國總理默克爾早前訪華沒有港，將爭取德國政府給予有需要港人工作簽證。（廖潔然攝）

慕尼黑的集會在當地瑪利亞廣場舉行，參加者身穿黑衣，有人戴上防毒面罩，出席活動。發言人先後以德語及英語發言後，播出「願榮光歸香港」的音樂影片，及後合唱該曲，期間有參加者不禁落淚。

德議員：德政府不敢過度介入

Margarete Bause表示，港府應按《基本法》賦予港人民主自由，認為德國政府應表態支持香港人、譴責暴力。她對總理默克爾早前訪華沒有到港視察感到失望，「德政府面對中國，也不敢過度介入（go too far）」。她希望德國政府給予有需要港人工作簽證，「但最好還是香港人訴求獲正視，而不是帶走有民主訴求的香港人」。

居港五年的Ms. Petra Hoch自制中文宣傳品到場，表示曾於六月到港參加遊行，看到示威者受傷感到「痛心」，稱「我愛香港」。另一名參加者馬來西亞籍的Caleb太太是港人，他稱自己居於台灣多年，擔心「今日不出來，生怕香港未來再沒有一國兩制」，加上太太也是香港人，所以對香港現在的事情有很深感受。

集會發言人周先生指，集會希望爭取德國及外藉人士支持香港，因為中國國際地位愈來愈高，會威脅全球人權保障，國際社會也不能獨善其身。他又指臨近國慶，香港氣氛日趨緊張，特首林鄭月娥已成傀儡，只能靠警察對付示威者。

集會期間有身穿印有中國國旗上衣的人士到場大叫「中華人民共和國萬歲」，現場集會人士以「光復香港、時代革命」回應後，穿國旗上衣人士即離場。