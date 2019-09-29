【9.29台港遊行】何韻詩遭淋紅油　 台媒：警方逮2人具統促黨背景

「929台港大遊行 撐港反極權」活動今天於台北、高雄、台南等各縣市舉行，其中在台灣立法院前濟南路舉辦的台北場活動，根據主辦單位統計，在下午4點17分報告指出，「現場統計超過5萬（人）。」 香港藝人何韻詩稍早在立院旁活動現場接受媒體訪問時突然遭到不明人士淋紅油，台北警方表示，涉案2嫌犯已落網，現正偵詢中，呼籲民眾理性倡議，勿衝動行事。

警方說，何韻詩下午2時50分突遭人從後方淋紅油，當時何正接受媒體訪問，因此身旁數名記者也遭受波及；警方隨後立刻逮到2名男性疑犯，分別是44歲胡姓男子及54歲梁姓男子，2人當時頭戴面罩、安全帽，偽裝成參加遊行的民眾混入現場，在接近何韻詩時伺機潑紅油，警方目前正在偵詢當中，按後若何韻詩等受害人不提告，警方也將依公然侮辱罪嫌究辦。

「929台港大遊行－撐港反極權」活動29日下午3時於台灣立法院旁舉行，香港歌手何韻詩（中）行前受訪時，遭人從後方淋紅油。（聯合新聞）

據台媒報道，淋紅油者之一的胡姓男子有統促黨背景，下午活動尚未正式開始就爆發淋油事件，不少社運團體及公民團體皆表達強烈譴責。

警方表示，目前已主動與何韻詩聯繫，可否派員近身保護；另呼籲，挺港遊行為合法集會，民眾應理性倡議，勿衝動行事。

何韻詩29日出席「929台港大遊行」前接受媒體聯訪時，遭人從後淋紅油。地上留下裝有紅油的鐵罐。（中央社）

何韻詩遭淋紅油襲擊。台灣總統蔡英文下午對此受訪指出，千萬不要挑戰台灣的民主法治。蔡英文說，此事警方已掌握，一定會嚴辦，民主社會可以有不同的意見，但絕對不容許有這樣的行為。

台灣內政部長徐國勇在Facebook上表示，台灣是民主法治的國家，所有人都有表達意見的自由，不容許任何人以暴力妨害他人表達意見，這是妨害他人行使正當權利，是妨害自由犯行。他指出，警方已當場將2名疑犯帶至忠孝西路派出所，全案將依法以組織犯罪、妨害自由、公然侮辱等罪嫌偵辦。另外，警政署也會加強遊行現場的安全措施，以維護合法集會遊行的權益與民眾安全。

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國民黨對此也表示遺憾，並嚴厲譴責施暴者。國民黨表示，中華民國是自由民主法治的社會，一定要尊重各種立場的表達，施暴者的作法違反尊重他人言論自由的民主精神，是民主的公敵。國民黨呼籲，我們應該要以和平理性的方式，支持香港爭取民主自由的活動。