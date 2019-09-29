【9.29台港遊行】兩襲擊者一屬統促黨　何韻詩：台有「紅色恐怖」

台港大遊行開始前，藝人何韻詩接受傳媒訪問期間，遭「香港抗爭者裝備」的假參與者從後淋潑紅油。下午約5時，主辦單位舉辦記招會，何韻詩在主辦單位之一、台灣公民陣線發言人江旻諺及台灣無黨籍立委林昶佐陪同下會見傳媒。何韻詩直言，台灣有「紅色恐怖」，作為追求法治、人權的抗爭者，是不可能退下來。林昶佐指，事件兩名襲擊者被捕，一人為統促黨人士。

何韻詩：台灣有紅色恐怖 不可能退下來

何韻詩表示，在過去的三個月在香港一場在地抗爭，香港市民、學生的表現了無窮、超乎預料的勇敢，對面是中共政府、香港政府、香港警察、親中團體及人士，他們用各種方法滅聲，用暴力行為將人民打退，她以為只會在香港發生，因為香港有一國兩制，但今天發現在台灣也有白色恐怖，可以說是「紅色恐怖」，作為追求法治、人權的抗爭者，是不可能退下來，不會因為恐嚇行為而不出來。不論攻擊行為是自發或被迫控，手法挑戰法律、自由及今日遊行的自由。她表示，是否提告還要與律師討論、研究台灣法律，但絕對會追究責任。

何韻詩表現，發現台灣有「紅色恐怖」。（黃廸雯攝）

遠遠不及香港市民、學生承受的攻擊

何韻詩指，作為藝人每天被有不禮貌的對待，但首次遇到這個方法攻擊，但遠遠不及此刻香港市民、學生每天被警察及親中人士以不同方法攻擊，議員或學生領袖、活躍的社運人士被偷擊，「想我們滅聲，想我們不再出來，我們不可能屈服，他們想我們暴權、極權現實，人民更要站出來說不，更要站出現為自己應該有的人權跟自由發聲。」

民主、自由、人權倒退至不能想像的境況

何韻詩表示，現在是2019年，不是192、30年，應該是走到民主、自由、人權推動至我們以為是非常進步的狀況，結果發現原來是一直在倒退，「退至我們不能想像的境況」。對於有無想過被淋油，甚至更嚴重的情況，她直言﹕「當然有」，但走出來已有心理準備，可能會受到打壓，現在發現打壓不止是經濟、事業，而是人生安全也受到威脅。她表示不再繼續走下去、站出來，恐懼才是真正最可悲的。她受到香港年輕人非常大的影響，也很感動，昨日她在金鐘街頭，見到他們面對防最警察衝過來的情況，她也感到滿害怕，但他們完全沒有恐懼，只有堅定，是每個人，尤其是成年人要跟他們好好學習一下。

向何韻詩淋油男子被警方帶走。（魯嘉裕攝）

兩人被捕一人為統派人士

台灣無黨籍立委林昶佐表示，何韻詩被淋紅油一案，目前兩人被捕，其中一名為「統促黨」成員。他認為這次事件不能寬待，因為涉及了有組織犯罪的可能性、妨礙自由，要求警方及檢方主動偵辦。

遊行前港人義工被攻擊

台灣公民陣線發言人江旻諺表示，台灣長期被惡言組織滲透，除了何韻詩，在遊行開始前，一名香港學生義工前來會場時，被一名有組織身份的人在便利店惡意攻擊，企圖以叉頸方式作攻擊，而且跟從偷拍企圖起底。他說：「我們支持香港的民主，我們希望有一天香港能夠實現民主與自由，更嚴厲讉責包括中國政府在內的種種暴力行為。」