【中學生罷課】中四生連續罷課兩周　今午將參加罷課集會

反修例風波持續，有中學生再次發起大罷課，今午（30日）將在遮打花園舉辦集會。有瑪利諾修院學校學生及喇沙書院校友今早在學校附近的九龍塘牛津道遊樂場旁繫上絲帶及張貼單張，數名學生今午將參與集會。他們直言，若政府不回應訴求，會持續抗爭，日後即使不罷課，也會以其他形式表達訴求。 中四的張同學（化名）稱，今個月內她曾罷課約兩周，即使校內只有她如此堅持，但她認為眼見社會上發生不公義的事，如果現在不站出來，將來香港只會變得如內地一樣，她也沒有前途可言。

瑪利諾修院學校中四生張同學是反修例關注組代表，她在9月3至12日連續罷課，因得到父母支持，每日獲家長信交校方然後自修。她坦言，首日校內有5人一起罷課，但其後就只得她一人仍然堅持。她說她堅持罷課的原因是見到社會上不公義的事，她確信警察在8月31日曾打死市民，認為「罷課算是小事。」

張同學承認，罷課期間學業受影響，老師並無安排功課給她，自修時情緒亦受社會事件影響，未能專注溫習，今日計劃出席在中環遮打花園的罷課集會。

有瑪利諾修院學校學生及喇沙書院校友今早在牛津道遊樂場旁繫上絲帶。（張浩維攝）

對於特首早前舉辦的社區對話，她批評特首避重就輕，「6個人發言，佢可以唔想答邊條問題就扮聽唔到，奈佢唔何！」

對於明日國慶後政府回應仍未令她滿意，會否有跟進行動，她表示罷課好像只影響學校運作，同學也非積極參與，未來或舉辦更多聯校活動，如築人鏈、區內中學誓師大會等，希望引起公眾關注。她也希望讓公眾明白，中學生並非受朋友或他人煽惑，而是明確知道自己在爭取甚麼，了解會有嚴重後果，「我哋唔係玩緊！」

有瑪利諾修院學校學生及喇沙書院校友今早在牛津道遊樂場旁地面張貼單張，部分貼成跳飛機狀，學生又試跳飛機。（張浩維攝）

喇沙書院校友Jason稱，據知9月來學校約有20人罷課數天，今天他們也會前往參與集會。他剛升讀大專，最關注警方濫用暴力問題。他續指，雙普選不可或缺，因為相距五十年不變的承諾不遠，若政府不改善，擔心下一代生活環境，亦表明自己無意生養育下一代。他認為明天並非「end game」，估計明天示威活動與以往不會相差太遠，示威仍會持續。