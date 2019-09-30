【9.29遊行】灣仔站部分出入口關閉　地下被燻黑　帆布蓋碎裂玻璃

反修例風波持續，昨（29日）有網民再次發起「反極權大遊行」，終變成多個地區的衝突，港島區有商舖、港鐵站被破壞、塗鴉。 記者今（30日）早到灣仔站及附近一帶觀察，部分出入口仍關閉，地下留有被火燻黑痕跡，多個地方玻璃玻裂，以白色大帆布覆蓋。另外，附近一帶商舖、大廈，亦有派員處理牆外塗鴉。

站內售票機被布覆蓋，並貼上貼紙，解釋因設施受破壞未能使用。（黃詠榆攝）

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現場所見，站內部分設施如閘機、售票機、電視屏幕、電梯被白布覆蓋，並貼上貼紙，解釋因設施受破壞未能使用。而部分關閉的出入口亦有膠帶攔住，提示乘客不能進內。

另外，灣仔站近修頓球場的B1出口昨被縱火，今日地上留有被火燻黑的痕跡，外牆、指示牌亦有大量塗鴉尚未清洗，出入口暫時關閉。

昨亦有網民發起杯葛美心集團行動，到美心旗下的Starbucks寫上「罷買」等字眼。

而另一出口A3亦有多塊大玻璃碎裂，港鐵以大塊白色帆布覆蓋。惟另一個出口A4多塊玻璃碎裂，且閉路電視疑因損壞，以黑色膠袋覆蓋，暫停開放。地鐵站外有一輛警車停泊，但未見警員於附近駐守。

至於沿軒尼詩道一帶，有大廈外牆昨日被畫上塗鴉，駱克道街市外今日有清潔工人重新油上油漆。昨亦有網民發起杯葛美心集團行動，到美心旗下的Starbucks、元氣壽司昨日被寫上「罷買」、「抵制」、「完棄壽司」。現場所見，大量標語已被撕去，有外判職員正在清洗、刮走塗鴉。