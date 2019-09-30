【9.29遊行】時序重組　加料水炮戰汽油彈　港島衝突多人浴血被捕

10.1國慶前夕，香港街頭氣氛緊張。有網民9.29發起遊行，原定下午兩點半開始，目標先在銅鑼灣崇光百貨外軒尼詩道集結，然後遊行至金鐘政府總部。由於遊行並無獲警方發出不反對通知書。 港島灣仔區、中西區如臨大敵，高度戒備。崇光、希慎等大商場宣布關門不營業。大批市民之後到銅鑼灣聚集，但警方在中午已開始發射催淚彈驅散鎮壓。 遊行之後變成港島大衝突，加料水炮車、橡膠子彈、布袋彈、汽油彈在金鐘、灣仔、銅鑼灣等多區，全日不停來來往往。多名示威者被捕，有人嚴重流血受傷。另外亦有多名記者在採訪時受傷，有印尼女記者眼部疑中彈，需要急救送院。政府發言人晚上強烈譴責示威者。

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13:00 銅鑼灣一聚集 警方即發催淚彈

據記者所見，中午12時前，已有大批防暴警駐守銅鑼灣，特別在崇光百貨門前加強兵力；希慎廣場外多架豬籠車、警車戒備。《01》記者亦目擊大批持槍、盾防暴警員向維園方向前進。約下午1時，警方向在崇光百貨外聚結的人士舉起黑旗，警告將發催淚彈驅散。

之後至下午3時，灣仔港鐵站內有警察向示威者舉橙旗「速離否則開槍」，並以電筒閃向站外。警方在金鐘道近樂禮街佈防，即統一中心樓下，舉起藍旗。人群跨過夏愨道，進入政府總部旁的添美道。

有人拆走太古廣場天橋的「慶祝中國人民共和國成立70周年」標語，被掉落馬路並焚燒。之後消防車到場，開一條喉救滅。另外，有示威者向灣仔港鐵站內投擲汽油彈。灣仔港鐵站內，警察向站外的玻璃位置開槍。示威者試圖衝向灣仔站，警察在站內舉起盾牌列陣戒備。

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有示威者向政總內投擲汽油彈，警方隨即出動水炮車，向人群發射顏色水，同一時間發射多輪催淚彈驅散。（歐嘉樂攝）

16:00 金鐘大戰 燃燒彈戰加料水炮 多人被拘捕

警方在太古廣場外的金鐘道向示威者平射多枚催淚彈，示威者拾起未爆的催淚彈及磚頭向警方投擲。政總西翼防暴警察以大聲公呼籲「橋上蹲低的人快離開」，水炮車隨即駛出戒備，防暴警察聲稱有人「整彈珠」，未幾又指「用槍瞄住佢」。灣仔天橋黑旗，警從橋上向下開槍。金鐘警察則舉橙旗。警方在金鐘發射大量催淚彈及橡膠子彈，示威者以燃燒彈及磚頭還擊。

之後特首辦附近先舉藍旗再舉橙旗。金鐘警方突然撤退，示威者追上，向警車投擲磚塊，而催淚彈繼續從高處掉下。示威者追至紅棉路天橋即力寶中心對外。有示威者向政府總部外面投擲汽油彈，而在政總旁邊添華道，警方向夏愨道天橋舉黑旗，同時水炮車發射藍色水。

水炮車後撤期間，再有人投擲磚頭及汽油彈，警先後舉黑旗及藍旗，亦有防暴警站在政總西翼高處。政府總部高位，有警察在高處向下發射催淚彈。示威者向添華道水馬陣內投擲汽油彈，警方即以水喉救火。示威者以大型彈弓，向添華道水馬陣內發射重物，包括磚頭，而警察不停從高位發射。

政總內水炮車向示威者及記者發射含有胡椒水成份的藍色水，示威者即離開該處。《香港01》記者亦被藍色水射中，結果至六小時後皮膚仍刺痛。有示威者在灣仔收集磚頭。在政總，警方再出動水炮車射水，同時發射催淚彈，又於夏愨道突然衝出，多名示威者被制服。有示威者被噴胡椒噴霧，及被三名防暴警察以身壓制服長達逾5分鐘，期間示威者多次高呼眼痛，及身體疼痛，「唔得喇，睇唔到嘢」。

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17:00 印尼記者眼疑中彈 灣仔港鐵被縱火

灣仔有印尼女記者眼部中彈，當時警方於天橋上曾開槍，之後印尼記者由醫護急救並送院。其後印尼大使館指事主情況穩定，但要進一步治療。警方重新佔據金鐘路面。示威者退守至紅棉路、遠東金融中心外築防線，數十防暴警察推進，舉黑旗平射開槍，及向天橋發射，示威者投汽油彈反擊。

另外，灣仔修頓球場附近港鐵站被縱火，該站早前已落閘。大批警察衝出並制服多人。灣仔軒尼詩道近循道衞理大廈路面被縱火。最少3名被捕者受傷躺在路上，有救護員進行急救，現場指其中一人曾經被捕後失禁。

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18:00 灣仔再爆警民衝突

警方再於灣仔軒尼詩道近修頓球場位置舉藍旗及橙旗，隨即開槍驅散，有人投擲汽油彈還擊，警又再舉黑旗即預示可能發射催淚彈。警方與示威者於菲林明道爆發激烈衝突，示威者投擲汽油彈，警方則發射多枚催淚彈。駱克道與菲林明道交界，有巴士停在十字路口。之後大量警警沿銅鑼灣軒尼詩道波斯富街天橋往崇光百貨推進，並舉黑旗及橙旗。水炮車在軒尼詩道發射藍色水，同場警方舉起橙旗。

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20:00 銅鑼灣再起衝突 有記者被的士撞倒

鵝頸橋附近有示威者聚集，向灣仔方向緩步前行，前方警察舉起黑旗，現場所見不少人並沒有防毒面具、頭盔等裝備。鵝頸橋警察防線有警員突然衝出，示威者離開，警方防線一度向銅鑼灣推進，但不久又再向灣仔稍退。有的士在晚上約7時25分，於堅拿道西近軒尼詩道撞倒記者，記者已經送院，而的士司機被防暴警帶走，車匙還留在的士上。涉事的士之後被人毀壞。之後有白衣人在波斯富街與示威者起衝突被打。

晚上9時，有巴士駛至波斯富街天橋底停下，車上有乘客，其後巴士駛開，示威者與乘客互相鼓掌。巴士內有乘客於車窗舉掌，以示「五大訴求，缺一不可」。警方撤退後，示威者再以進佔銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街天橋的路面，部份人坐在路上休息。

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23:00 太子數人被捕 警員開布袋彈

示威者開始在太子站外焚燒雜物，多名防暴警從警署跑出，追捕縱火者，期間追至西洋菜南街位置，多名警員合力將一名黑衣人士制服。太子站對開一帶，最少6名男女被按地制服及拘捕，雙手被反綁，面部朝下，當中有人面部流血。

踏入凌晨時份，旺角警署門口有警員舉橙旗警告會開槍，之後現場的示威人士回罵，有警員情緒激動手指示威者反駁，雙方互相隔著水馬指罵。一段時間後，警方未有行動。旺角警署對開突有人投兩個懷疑汽油彈，均跌於往深水埗方向彌敦道馬路，遺下一地玻璃碎。其中一個跌於恒生銀行對開馬路及起火，火勢其後自行熄滅。現場消息稱，該兩個汽油彈，懷疑從天橋上的路經駕駛車輛向外投擲。

之後有警員於旺角警署水馬後，向外開數槍。現場最少遺下五粒布袋彈。現場消息指，警方最少開了11槍。

政府發言人晚上強烈譴責激進示威者：「目無法紀，行為嚴重破壞社會秩序，特區政府對此予以最強烈的譴責。警方會繼續果斷地採取執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。」