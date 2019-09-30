【9.29遊行】喬裝警嗚槍　涂謹申批置警於險境　梁美芬指屬自衛　

反修例運動持續近四個月，有網民昨日（29日）發起「反極權大遊行」，觸發港島區多處爆發警民衝突。警方證實昨日於灣仔行動期間，有警員曾向天鳴槍一發示警，稱為保護自身安全。消息指，事發時有警員因喬裝示威者被發現，及後被包圍，遂向天開了一槍，據悉該名警員據知隸屬刑事總部。 民主黨立法會議員涂謹申認為，指揮官需為嗚槍負上最大責任，認為警方可派正規警員拘捕示威者，而非派警員喬裝示威者，做法將警員放在險境。 經民聯立法會議員梁美芬則認為，看到示威者和警方的衝突畫面猶如「肉搏」，她舉例指在美國等海外國家，當警員被埋身、搶槍，也要自衛嚇退暴力示威者。她又認為，警員喬裝示威者，旨在找出最暴力、主要提倡暴力的示威者，形容是「最想捉到呢啲人。」

涂謹申認為指揮官需為嗚槍負上最大責任，認為警方可派正規警員拘捕示威者，而非要求警員喬裝示威者，將警員放在險境。（資料圖片／梁鵬威攝）

涂謹申：指揮官需負最大責任

涂謹申指出，昨天警方整體策略有所不同，可能因警方評估遊行人數不夠多，於是先下手為強，遊行未開始便驅散群眾，並大規模主動拘捕和派大批警員喬裝示威者。他質疑這些手法或與「十一」有關，「拉到相當數目（示威者），扣留48小時，想減低「十一」當天衝擊。」

對於警員嗚槍，涂謹申認為指揮官需為嗚槍事件負上最大責任，警方可派正規警員拘捕示威者，而非要求警員喬裝示威者，做法將警員放在險境。他相信喬裝示威者的警員要滲透進入示威者人群，需作出違法行為，認為若有十分一暴力行為是喬裝示威者作出，「咁樣係好大件事！」

梁美芬則表示，看到示威者和警方的衝突的畫面，形容猶如「肉搏」，她稱在美國等海外國家，當警員被埋身、搶槍，也要自衛嚇退暴力示威者。她又認為，警員喬裝示威者，旨在找出最暴力、主要提倡暴力的示威者，形容是「最想捉到呢啲人。」

現場地上留有一粒懷疑彈殼。（網上圖片)

示威者被制服後嗌名、地址 梁美芬：或憂警方到家中取證

至於多次有畫面拍到有示威者被多名警員制服後，高呼自己的名字、學校和地址，惟被警員掩口、以警棍再毆打。本身是律師的涂謹申指出，被制服後高呼名字等資料尋求法律援助，是被捕人的權利。他又稱看到很多片段，示威者被制服後仍被磨面、壓頸，他形容「嚴重過朱經緯案」，又形容如同酷刑，他促請監警會與警方即時召開會議，要求警方訓示前線警員不能再磨面、壓頸，斥「殺人犯都唔可以濫用私刑」。

身兼基本法委員會委員的梁美芬則表示，相關執法人員需有合理解釋，她亦表示有注意到示威者被制服後高呼名字、學校和地址，認為可能是向學校求助和尋求法律援助，不過她又估計可能示威者分成多個群組，群組可根據名單給予援助。至於高呼地址，梁美芬質疑可能被捕者家中有示威物資，擔心警員到家中取證，「所以被捉到嗰刻就講地址」。

梁美芬強調，警隊可能在執法上表現有所不足，違規便要接受處分，甚至接受刑事審訊，「唔會百分百話（執法）唔會無問題」，但強調港人不可以癱瘓和侮辱警隊。她呼籲示威者爭取政制改革需要有智慧，「唔好相信暴力可以爭取政制改革」。

「十一」或會爆發激烈衝突，不過特首林鄭月娥將會到北京出席國慶活動，相信明天將由政務司司長張建宗擔任署理特首，他希望留在香港主持大局的官員，需要敢承擔、敢擔當和果斷，「去到危機、騷亂，就要果斷做嘢，唔可以拖泥帶水。」