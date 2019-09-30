【逃犯條例】建制提押後區會選舉　尹兆堅：等同玩火令民怨更大

反對修訂《逃犯條例》風波持續，將於11月舉行的區議會選舉或會受影響。針對近日建制陣營有人提倡因應現時情況押後選舉，民主黨立法會議員尹兆堅今日（30日）警告，若政府決定押後，甚至取消選舉就等同「玩火行為」，只會火上加油，令民怨更大。尹呼籲政府讓選舉順利進行，市民可透過投票方式宣洩民憤。

尹兆堅呼籲政府讓選舉順利進行，市民可透過投票方式宣洩民憤。（資料圖片／張浩維攝）

質疑示威者會破壞選舉屬建制派及政府「出口術」

尹兆堅認為，示威者會破壞選舉的說法不合邏輯，因不少市民認為要「血債票償」，故非建制派在今次選舉中，很大可能會大勝，「要攬炒都唔會揀個陣」。

他質疑，示威者會於區議會選舉中破壞的做法是建制派及政府「出口術」，因預料到會在今次選舉中大敗。他又指，以往在選舉期間擺放街站情況時有發生，並非罕見之事。

謝偉俊認為現時社會動盪，每個票站都可能成為攻擊目標。（資料圖片／歐嘉樂攝）

立法會議員謝偉俊日前建議延後11月區議會選舉，他今日於電台節目中表示，現時社會動盪，每個票站都可能成為攻擊目標，而在現行機制上，政府可做的事有限，即使特首可將選舉押後，但亦不可多於 14日，作用有限。他又指，以往「太平盛世」亦會有衝突，但較為輕微，而現時「更可能係動刀動手動槍」。但謝坦言在現行法律機制中，他亦未有一個兩完其美的建議。