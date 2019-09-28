【逃犯條例】荃灣區議會圍紅布升國旗　白衣青年場外叫口號惹騷動

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，因應風波尚未平息，學界對今年是否舉行國慶升旗禮審慎。荃灣區議會今日（28日）在沙咀道遊樂場，舉辦中學制服團體升旗禮，民政事務局局長劉江華亦有到場。 活動不開放予公眾，也不設傳媒採訪，場內外有警員在場戒備，遊樂場周圍的鐵絲網亦以紅布包圍。活動期間，場外有穿白衣的市民高呼「光復香港、時代革命」的口號後離去，現場警員隨即在場外一帶巡邏，氣氛一度緊張。

荃灣區議會舉行中學制服團體升旗禮及大會操，劉江華亦有出席，惟無公眾參與。（張嘉敏攝）

封遊樂場看台 紅布圍四周鐵絲網

由荃灣區議會舉辦、荃灣區中學暨制服團體升旗禮暨大會操，於早上10時在荃灣沙咀道遊樂場舉行。活動未有對外開放，遊樂場的看台席亦被封閉，鐵欄上掛有「只供租場人士使用」的橫額；遊樂場周邊的鐵絲網同樣掛起紅布，市民難以從外觀望；多個閘口均有保安駐守，場內外亦有警員及兩架警車戒備。

活動拒絕傳媒入內採訪，現場可見，場內僅有數十名獲邀的嘉賓，包括民政事務局局長劉江華。超過一百名中學生及制服團體成員參與活動，包括民安隊、紅十字會、童軍等。

場地被紅布包圍，市民難以從外觀看。（張嘉敏攝）

白衣男子叫口號 警員立即尾隨

活動進行期間，有一名身穿白衣、未有配戴口罩的年輕男子，於場外突然高呼「光復香港、時代革命」及「七十大壽、天滅中共」兩句口號，其後隨即離開。在場的軍裝警員隨即朝該名男子離開的方向巡邏，氣氛一度緊張，在場亦有市民向警員表示「着白色衫㗎」。

活動約於早上10時半結束，歷時僅約半小時。