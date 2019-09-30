【逃犯條例】教育組織聯署：憂青年毀前途　應教學生遠離暴力仇恨

撰文：陳倩婷
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包括教聯會、教評會在內二十五個教育工作者組織今日（30日）發出聯署聲明，表示對年青人在前線抗爭並付出巨大代價感「痛心」，又稱有人號召將暴力升級，擔心有學生被捲入更暴力事件違法，導致前途盡毀，籲年青人勿參與違法行為，以免後悔終生。
聲明又建議家長應勸喻子女避免危險活動，而教育工作者「更應承擔更多責任，教導學生遠離暴力和仇恨」。
參與聯署的組織包括不同地區的幼稚園及小學校長會，亦有由專上學生組織。
聲明提及，不少年青人於過去多月的示威中走到最前線抗爭，付出巨大代價，作為教育工作者感到十分痛心。
聲明指，網上有人號召策劃更激烈行動，揚言將暴力進一步升級。聯署組織對此深表憂慮，擔心再有學生捲入更暴力的事件，危及人身安全，亦會墮入法網，前途盡毀，懇切呼籲年青人保護自己，遠離暴力現場，不要參與違法行為，免得害及己身，斷送個人前途，後悔終生。
聯署同時呼籲家長密切留意子女的情況，勸喻他們不應出席可能出現危險的活動；而教育工作者更應承擔更多責任，教導學生遠離暴力和仇恨，以免造成無可挽回的傷害。
聯署團體
大埔及北區幼兒教育校長會
屯門區幼稚園校長會
香港女教師協會
香港中史教師會
香港升旗隊總會
香港幼兒教育行政專業協會
香港幼稚園協會
香港幼稚園教育專業交流協會
香港各區專上學生同盟
香港初等教育研究學會
香港青年大專學生協會
香港青年教師論壇
香港高齡教育工作者聯誼會
香港副校長會
香港教育工作者聯會
香港教育行政學會
香港教育政策關注社
香港教師專業發展協會
香港教師會
香港資優教育教師協會
香港道教聯合會
荃灣及葵青區幼稚園校長會
荃灣區小學校長會
教育工作人員總工會
教育評議會