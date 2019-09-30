【逃犯條例】教育組織聯署：憂青年毀前途　應教學生遠離暴力仇恨

包括教聯會、教評會在內二十五個教育工作者組織今日（30日）發出聯署聲明，表示對年青人在前線抗爭並付出巨大代價感「痛心」，又稱有人號召將暴力升級，擔心有學生被捲入更暴力事件違法，導致前途盡毀，籲年青人勿參與違法行為，以免後悔終生。 聲明又建議家長應勸喻子女避免危險活動，而教育工作者「更應承擔更多責任，教導學生遠離暴力和仇恨」。

參與聯署的組織包括不同地區的幼稚園及小學校長會，亦有由專上學生組織。

聲明提及，不少年青人於過去多月的示威中走到最前線抗爭，付出巨大代價，作為教育工作者感到十分痛心。

聲明指，網上有人號召策劃更激烈行動，揚言將暴力進一步升級。聯署組織對此深表憂慮，擔心再有學生捲入更暴力的事件，危及人身安全，亦會墮入法網，前途盡毀，懇切呼籲年青人保護自己，遠離暴力現場，不要參與違法行為，免得害及己身，斷送個人前途，後悔終生。

聯署同時呼籲家長密切留意子女的情況，勸喻他們不應出席可能出現危險的活動；而教育工作者更應承擔更多責任，教導學生遠離暴力和仇恨，以免造成無可挽回的傷害。