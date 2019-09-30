【示威浪潮心聲】幼稚園的黃絲與警嫂教師　為教育下一代互相體諒

反對《逃犯條例》修訂示威持續近四個月，不斷升級的衝突撕裂人心，港人是如何經歷這個動盪大時代？《香港01》以一系列人訪，訪問社會上不同光譜的人物，細聽他們的心聲。 ＊＊＊＊ 反修例風波持續，警民衝突成為港人的新日常，警隊執法手段備受爭議。根據中文大學新聞與傳播學院的調查，近半受訪者給予警隊「0分」的評價，警民關係比2014年傘運期間鬧得更僵。 在當前的局勢，作為幼稚園老師，一方面要顧及社會狀況，另一方面又要顧及不同家長的背景，該如何向稚子講解何謂「警察」？曾參與反修例示威、任職幼稚園教師的C小姐直言，學校任教的教師間已有共識，本學年將避談「警察」二字，只會介紹其制服；社會紛亂，惟她慶幸校內職員雖有「警嫂」，但大家在目前環境下仍能互相體諒，融洽相處。 （人訪系列之五）

自稱「黃底」的C老師沒發表仇警言論，亦沒心存怨恨，言談間反而流露著失望及無奈。（鄧穎琳攝）

警察、消防員、醫生，大概是幼稚園中「萬年不變」的教學內容之一，但C老師接受《香港01》訪問時直言，任教學校的教師之間已有共識，本學年將避談「警察」二字，最多只會介紹其制服。或者會有人覺得這是斬腳趾避沙蟲，卻是這個撕裂大時代之下的無奈現實。

畢竟，面對警民衝突不斷，誰是誰非難兩言三語道明，更不可能拋下稚子自行判斷衝突緣由。C老師慨嘆，學童家庭背景多元，為免學校或教師捲入政治爭拗，一眾教師不分個人政見是黃是藍均認同，學校應暫時抽走與「警察」有關的教學內容，只展示警察制服的圖片讓學生簡單「認識」，C老師無奈道：「只好完全避談警察這職業，職責、工作範圍都不提，只介紹警察制服樣式。」

對警表現感無奈 但老師要中立、專業只能「噤聲」

反修例人士以「黑警」批評警察執法不公，自稱「黃底」的C老師沒發表仇警言論，亦沒心存怨恨，言談間流露的是失望及無奈：「警察無盡到他們應有的責任，721為何不救人？軍裝見到轉頭走；但現在四圍都有警察，很難不質疑他們當日人手不足的解釋，831他們直情是無差別打人.....太不合理了！」

她深呼吸後說了自己對警察的看法：「2014後對警察印象不太好，但仍會尊重，現在是不想提、不想理，不想再尊重......但老師要中立、專業，所以我從沒在學生家長面前說些什麼。」

她直言，看不過眼警察在7月21日白衣在元朗站無差別攻擊市民時袖手旁觀，至8月31日再在地鐵站打市民，惟為保教席及學校聲譽，在工作時只能冷處理一切與「警察」有關的提問：「小朋友背景不一，老師一句說話隨時會為學校帶來暴風雨，所以大家共識是避重就輕」。

C嘆言，學童家庭背景多元，為免學校或教師捲入政治爭拗，不論政見是藍是黃，一眾教師均認同學校暫時抽走與警察有關的教學內容，只展示警察制服的圖片。（鄧穎琳攝）

校內有「警嫂」慶幸仍能融洽相處

稚子無辜、童言無忌，面對浪接浪的警民衝突，無論本身是「藍絲」或「黃絲」的教師亦難說得清當中是非曲直。她透露，校內也有「警嫂」老師，但同事間不但沒懷有敵意，更相處融洽，對方亦會提及警察丈夫在前線工作執勤的點滴，「黃底」老師在分享見聞時，也不會涉人身攻擊。

近四個月來多次逾大規模上街遊行、示威，警民衝突已於全港蔓延，C坦言自己數度在衝突前線出現，更目睹在示威者沒衝擊、未出言挑釁下，警方率先以侮辱說話罵市民，就連站在街上也有警員衝上前無故拘捕：「現在感覺是，有警察的地方就是最危險的地方。」