【逃犯條例】大專學界代表眾籌尋國際支援　料美人權法案存暗湧

《逃犯條例》風波持續，11間大專院校學生會在7月底成立「香港大專學界國際事務代表團」，並於今日（30日）講述外訪的工作，另宣布發起300萬元眾籌以支持其後工作。曾到美國國會聽證會的發言人張崑陽承認，通過《香港人權及民主法案2019》有暗湧，因有不少商會組隊赴美游說；但他相信，明日（10月1日）會否出現高壓手段打壓示威者，「會直接影響美國的態度。」

11間大專院校學生會在7月底成立「香港大專學界國際事務代表團」，並於今日（30日）召開記招講述外訪的工作，另宣布發起300萬元眾籌以支持其後工作。（麥凱茵攝）

11間大專院校學生會在7月26日成立「香港大專學界國際事務代表團」，並指代表團首要任務是到國際間動員各界支持《香港人權與民主法案2019》。

代表團今日表示，過去兩個月他們曾赴台灣、澳洲、英國、德國以及瑞士聯合國，與當地的政黨及國會議員會面，表達民間的五大訴求、要求英國國民（海外）護照的持有人爭取英國公民身分等。

其中，代表團的發言人張崑陽在9月17日與香港眾志黃之鋒、藝人何韻詩等人出席美國「國會及行政當局中國委員會（CECC） 」聽證會。

張崑陽認為，雖然《香港人權及民主法案2019》已在美國眾議院外交委員會及參議院外交關係委員會通過，但實際上仍存在暗湧。他說：「因為其實有不同的商會組團在美國進行游說」，但指形勢會受明日國慶示威發展影響，若警方採取暴力鎮壓，將影響美國的取態，加速法案通過。

另外，代表團正發起300萬元眾籌，以支持未來外訪費用、邀請海外官員或學者到訪香港，以及用作舉辦集會。