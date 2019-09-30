聾啞父摸同床8歲女兒下體　裁非禮罪成　官斥嚴重違反誠信囚9月

中年聾啞父前年與兩名女兒同床共眠時，在被子下隔著次女的褲子，撫摸她的私處，次女後來向姑姐投訴事件時，被母親聽到，母親向聾啞人質問期間，聾啞人突然衝去扯次女的頭髮。聾啞父早前被裁定非禮及普通襲擊罪罪成，今（30日）被判囚9個月兼罰款3000元。

法官判刑時指，次女在事件中受到相當的打擊，至今仍未能撫平傷害，要接受心理輔導及協助，被告作為事主的父親，嚴重違反誠信，且事主年紀十分輕，需要加刑4個月，但考慮到被告初犯，且為聾啞人士，服刑所面對的困難較常人為甚，減刑4個月，但除此以外沒其他減刑因素。

案情指，2017年6月25日，11歲大女X及8歲次女Y因房間冷氣不夠涼，而到被告房與他共眠，但被告卻在被下隔著Y的內褲摸她私處。後來，母親聽到次女用其電話向二姑姐發送2個訊息，包括「爸爸琴晚非禮我同大家姐呀」、「爸爸非禮我屙尿嗰度同埋非禮大家姐個胸部同臀部」。

母親繼而立刻用手語指責被告，被告用手語回應只是跟女兒玩，爭吵期間，被告衝入房間捉著次女及扯其頭髮，並作左右搖擺，母親上前保護次女又遭被告箍頸，她咬被告的左臂才得以擺脫，母親同日報警。

案件編號：DCCC34/2018