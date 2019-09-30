再多3款寶源藥業供應消毒藥水含菌　累計13款消毒藥水須回收

繼早前先後公布有粉紅色消毒藥水含有洋蔥伯克氏菌及羅爾斯頓氏菌後，衞生署今日（30日）公布，再有3款消毒藥水含菌需回收，供應商寶源藥業自願回收多兩款同類產品，即回收共5款消毒藥水產品。自衞生署於9月18日公布有消毒藥水含菌以來，全港累計有13款消毒藥水產品需要回收。 中心又公布，從醫院管理局再確認一名使用植入式心臟去顫器的病人，於過去兩年被診斷曾感染洋蔥伯克氏菌。中心至今共錄得183名病人已知涉及洋蔥伯克氏菌感染。

因應有消毒藥水早前需回收，衞生署於市面抽取含低濃度氯己定的消毒藥水分批作微生物檢驗。初步檢驗結果顯示有兩款分別名為B.M Medi消毒黃藥水及必療傷洗必泰消毒清洗液的消毒產品被驗出含有洋蔥伯克氏菌及羅爾斯頓氏菌。此外，另有一款名為Pro-Medi消毒黃藥水則被驗出含有洋蔥伯克氏菌。有關產品均含有0.05%氯己定，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》），並不列作藥劑製品。

上述產品均由寶源（美國）藥業有限公司供應。此外，寶源亦自願回收分別名為B.M Medi消毒清洗液及Pro-Medi消毒清洗液的另外兩款相關產品，並設立電話熱線解答相關查詢。

13款需回收的產品如下： 供應商 產品名稱 電話熱線 寶源（美國）藥業有限公司 Pro-Medi Prosept solution 2411 3463

2411 3182 Smart Medi洗必泰消毒清洗液 麥氏醫生消毒清洗液 必療治洗必泰消毒清洗液 B.M Medi消毒黃藥水 必療傷洗必泰消毒清洗液 Pro-Medi消毒黃藥水 B.M Medi消毒清洗液 Pro-Medi消毒清洗液 金星藥行 Kam's KS-MED solution 2392 7537 洗必泰殺菌.消毒水（KS Medical） 昭隆行有限公司 加護殺菌消毒液 2475 9168 輕井會社有限公司 輕井清洗消毒液 3525 1738

共183病人曾感染洋蔥伯克氏菌 172人為公立醫院病人

衞生署又更新曾染洋蔥伯克氏菌病人的數據，截至今日下午四時，衞生防護中心從醫管局再確認一名使用植入式心臟去顫器的病人於過去兩年被診斷曾感染洋蔥伯克氏菌。此外，中心進行流行病學調查期間，發現有兩名早前確認被診斷曾感染洋蔥伯克氏菌並接受腎臟透析治療的病人被重複計算。

調整數字後，中心至今共錄得183名病人已知涉及洋蔥伯克氏菌感染（涉及84男99女，年齡介乎24至100歲，當中172人於公立醫院確診，11人於私家醫院確診）。流行病學調查仍然進行中。

衞生署又指，至今未有接獲涉及羅爾斯頓氏菌感染的個案。

衞生署亦已從市面抽取不同品牌含有低濃度氯己定的消毒藥水分批作微生物檢驗，相關化驗需時約數星期，如有結果會盡快公布。 調查仍在進行中。