【民間記者會】回應警昨日6發實彈　荃灣何傳耀學生中槍　

10月1日本港多區出現遊行集會，有示威者與警方發生衝突，其間發生四宗警方開實彈事件，共開六槍，其中一槍警員在荃灣大河道近距離擊中一名18歲中五男示威者。 民間記者會今日（2日）在荃灣何傳耀中學門前，聯同多個反修例組織召開聯合記者會，譴責警方在10.1警民衝擊中以實彈擊中一名中五男生；有人擔心，今次開槍會成先例，影響本港社會數十年。

昨日本港多區爆發警民衝突，其中荃灣大河道發生警員開槍事件，事件造成一名何傳耀中學中五男生曾志健受傷；屯門也有示威者向警員潑腐蝕性液體，導致有記者受傷。

民間記者會代表在記者會開始時，就事件向記者致歉，強調做法非針對記者，但民間記者會不會與前線示威者割席。

▼10.1荃灣警民衝突情況▼

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會上何傳耀中學反修例關注組代表陳同學指，受傷的男生在師弟妹眼中是一名可靠的大哥哥，為社會付出甚多。

校友王先生則指，校方承諾會留學位給男生，也不會處分他，並會向其家人提供支援。不過，校方拒絕譴責警方暴力，他們要求校方在周五前回應。他擔心，今次以實彈射擊學生的事件會成為先例，變成社會問題影響或達數十年。

記者會召開期間，有人操控航拍機在高空多次投擲臭蛋，造成至少一名學生受傷。民間記者會對此表示，極度憤怒並予以強烈譴責。