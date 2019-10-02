【10.1衝突】被指誘示威者入內再報警　港島Indigo酒店發聲明否認

昨日（1日）網民發起的示威活動遍地開花，終演變成激烈警民衝突。網傳大鴻輝集團旗下的港島英迪格酒店（Hotel Indigo Hong Kong Island）昨日曾開放予示威者入酒店範圍暫避，其後卻報警讓警方入內拘捕。 港島Indigo酒店今日（2日）發聲明澄清，酒店或員工未向警方尋求任何幫助，強調保障酒店客人和員工的安全和隱私是首要任務。

網傳港島英迪格酒店（Hotel Indigo）昨日曾放示威者入酒店範圍暫避，其後報警讓警方入內拘捕。（酒店網站圖片）

有網上討論區貼文指，昨日港島區示威活動期間，位於灣仔區的港島Indigo酒店曾開放停車場範圍讓示威者暫避，並放下捲閘分隔警員及示威者，但其後酒店疑有人報警，要求警方入內進行拘捕，有網民號召到各大酒店訂房網站及發電郵予酒店高層投訴。今日在酒店的社交網站上，多個貼文有網民用英文留言洗版，狠批「Shame on you（你真可恥）」、員工不專業、訪客私隱非首要考慮等。

港島Indigo酒店回覆《香港01》澄清，昨日下午五時許，一群「本地居民」要求在酒店範圍稍作休息及停留，而根據香港法例，他們獲准進入酒店。發言人表示，據知酒店或員工未向警方尋求任何幫助，並強調保障酒店客人和員工的安全和隱私是首要任務，酒店一直以來嚴格遵守當地相關法規。

翻查資料，港島Indigo酒店是本地財團大鴻輝首個酒店項目，在2013年4月開業，主攻商務客，當年時任政務司司長的林鄭月娥有出席開幕儀式。