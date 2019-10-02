【逃犯條例】紅十字會：今明設心理支援熱線　情緒長期受困應求醫

反對《逃犯條例》所引致的示威衝突持續，昨日（1日）國慶日全港多區爆發嚴重警民衝突，激進示威者在多地設路障、縱火、破壞港鐵站，示威活動共造成逾百人受傷送院。 連日示威衝突亦令社會瀰漫負面氣氛，香港紅十字會因應大眾因近日事件而產生情緒需要，於今、明兩日（2日及3日），設立心理支援熱線，由臨床心理學家及已受訓的心理支援服務義工，為市民提供情緒支援。香港紅十字會臨床心理學家指，若市民長時間受到精神緊張、憤怒、失眠等情緒困擾，負面情緒嚴重至影響日常生活，應立即向專業人士求助。

反對《逃犯條例》所引致的示威衝突持續，昨日（1日）示威衝突中有逾百人受傷送院。行動期間，警方共發射6槍實彈，一名中學生在荃灣中槍倒地，情況一度危殆。

持續不斷的示威衝突令社會瀰漫負面氣氛。香港紅十字會表示，對社會上發生的暴力事件對個人生命健康所造成的傷害深感憂慮和難過；同時，嚴正呼籲各方克制，以人道立場尋求解決方法去處理當前問題，避免事件繼續對各方人士、特別是並無直接參與衝突事件的人士造成傷害。

不同事件而產生的情緒需要，香港紅十字會於今、明兩日（2日及3日）設立心理支援熱線，為市民提供情緒支援。熱線由臨床心理學家及已受訓的心理支援服務義工接聽，所有個人資料及內容均會保密。（資料圖片）

香港紅十字會：今、明兩日設心理支援熱線

同時，因應大眾因不同事件而產生的情緒需要，香港紅十字會於今、明兩日（2日及3日）設立心理支援熱線，為市民提供情緒支援。熱線將由臨床心理學家及已受訓的心理支援服務義工接聽，而所有個人資料及內容均會保密。

香港紅十字會心理支援熱線 熱線:3628 1180(中、英語) 服務時間:10月2至3日(星期三至四),上午十時至下午六時 香港紅十字會心理支援服務 “Shall We Talk” WhatsApp: 5164 5040(以本地電話發短訊以預約服務) Telegram: @hkrcshallwetalk

精神緊張、憤怒、失眠屬正常 會隨時間減少

就處理近期事件所引致的情緒影響，香港紅十字會臨床心理學家指，市民在經歷或目睹事件後，出現心理反應如感到精神緊張、腦海中一直重覆思考有關事件、對人或事感到憤怒、感到沉重的無力感、食慾改變、失眠、失去動力工作或上學、腦海中持續浮現衝突及傷者畫面等，都是正常的壓力反應。一般而言，這些反應會隨著時間過去減少。

可暫停持續觀看相關消息 若影響生活應立即求醫

香港紅十字會指，如市民受到上述情緒困擾，應稍事休息，並暫停持續地查閱或觀看與事件有關的消息。同時，和身邊人傾訴感受、互相支援、保持日常規律及定時作息，均有助減少壓力反應的影響。然而，當以上的心理反應持續一段時間、強烈及嚴重影響日常生活，或出現傷害自己或他人的想，便立即應向專業人士如醫生、社工及臨床心理學家等求助。