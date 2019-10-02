【10.1衝突】浸大校長錢大康籲學生遠離暴力　和平理性討論解矛盾

反修例風波未息，昨日（10月1日）的街頭衝突進一步升溫，更有少年中槍受傷。浸會大學校長錢大康今日（10月2日）向師生發信，呼籲學生遠離暴力，重回理性討論及尊重。而浸大校方會為有需要學生提供援助，並探討額外的可行措施，保障新聞系、中醫藥學課程等學生的安全。

▼10.1示威▼

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籲以和平理性討論化解矛盾

錢大康指出：「新近發生的暴力、受傷和拘捕事件，已導致校園內外的氣氛更趨緊張，令理性討論難以展開。我呼籲同學遠離暴力和危險的處境，嘗試以和平理性的討論化解矛盾。」他認為，一切蓄意破壞和欺凌行為，都會破壞校園的安寧，剝削其他同學和同事在安全環境下學習和工作的權利。錢大康形容這些行為不可接受，亦嚴重損害浸大聲譽。

他呼籲，大家必須重建互信和維護尊嚴，共同守護浸大所珍視的價值和原則。為此，大學管理層將與其他持份者攜手，透過理性討論，確保為所有浸大人提供一個安全的空間。錢大康指，經過和同學及同事傾談，鑑於形勢持續惡化，大學決定採取額外的應對措施：

1. 為有需要學生提供援助

大學一直為有需要的同學提供支援。校方將會在這方面的工作作出調整，以便更切合同學的需要。學生輔導長稍後會提供有關詳情。

2. 同學的安全

部分同學關注到某些學科修業要求的潛在安全問題（例如新聞系同學進行採訪工作，中醫藥學課程同學的實習要求）。除了現有的安全措施，相關課程的老師會探討額外的可行措施，在確保個人安全的情況下讓同學順利學習。

3. 緊急應變小組

校方會擴大緊急應變小組的組成，納入學生代表，並探討在緊急情況下，保持與大家緊密溝通的方法。

錢大康向師生發信，指會有額外措施保障學生安全。（資料圖片）

錢大康強調，協助同學是大家的共同目標，大學同事一直全力協助受影響的學生，並盡最大努力提供支援。但校方絕對不接受暴力與欺凌。尊重不同意見是未來討論的重要基礎，也是走出目前困局的唯一出路，校方正安排與同學、教師、職員及校友會面。他呼籲所有人攜手合作向社會證明，只要建基於互相尊重、平等及包容等原則，必定可以透過理性對話，達致共同目標。