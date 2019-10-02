【10.1衝突】建制議辦遭毀　黃國健指涉及區選　陳恒鑌：唔怕選舉

區議會選舉將於11月24日舉行，建制派上周與特首林鄭月娥會面，會後傳出林鄭曾指，研究若一選區票站被圍，或會取消當區選舉或押後區選。而在昨天（1日），多個建制派議員地區辦事處被破壞，包括工聯會立法會議員黃國健和何啟明的議辦。 身兼行會成員的黃國健指出，收到消息共有7個議辦被破壞，指這些破壞令他們不得不認為是「政治攻擊」，並與11月的區選有關。

黃國健、何啟明位於橫頭磡邨的議員辦事處疑被縱火。

黃國健批評，議辦由公帤資助，破壞議辦實對整體社會造成損失，形容是幼稚行為。他稱收到消息，昨天建制派共有7個議辦被破壞，其中2個議辦為立會議員議辦，其餘5個區議員議辦。他直指，指這些破壞令他們不得不認為是「政治攻擊」，並與11月的區選有關，他要求政府交代如何保障選舉在公平合理情況下舉行。

他又認為，即使無人包圍票站，但有「黑衣人」在街上「行嚟行去」，「會嚇到好多人唔敢履行投票義務。」

荃灣區議員、民建聯陳恒鑌強調，建制派議員「唔怕選舉」，又指社會最怕是有人為選舉製造暴亂及破壞，相信市民不希望見到有任何人受傷，促盡快停止暴力行為。

議辦被縱火 梁美芬強烈譴責

經民聯梁美芬位於石硤尾邨的立法會議員辦事處，昨日遭兩度縱火破壞，梁美芬批評示威者不單破壞立法會議員服務市民的設施，在人口密集的公共屋邨縱火更加危害市民的生命安全，予以嚴厲譴責。梁美芬又說：「暴徒連月來造成的破壞可謂罄竹難書，本人辦事處只是冰山一角。他們破壞了的，除了有肉眼能見到的實物，還有香港長久以來的和平安寧，更加摧毀了每一個香港人都極之珍惜的法治精神及言論自由。修復議員辦事處不難，但要重建香港社會的秩序和法治精神則是漫漫長路，這一點才最令我痛心。」

