男生涉圖姦師妹案　辯方指事主暗戀師兄　曾留言：唔介意幫你破處

中五男生涉登門造訪同校師妹時，對她上下其手，更涉企圖強姦對方，因師妹按著內褲才事敗。男生否認企圖強姦和非禮兩罪，案件在下午續審時，辯方在盤問時，師妹承認曾暗戀男師兄，更與對方談及性話題，並在WhatsApp向師兄提過：「我都唔介意幫你破處」和「在唔破我的處女膜的情況下，用手指去探。」惟師妹解釋，這些對話非等同很樂意和男生發生性行為。

現年21歲的男被告，否認3年前企圖強姦低他一級的同校師妹。(資料圖片)

現年21歲的陳姓被告，被控於2016年9月1日，在小西灣某單位企圖強姦和非禮事主X。被告和X在案發時分別為18和14歲，在同校就讀中五和中四。

辯方盤問以視像系統的X，並引述她早前錄取的口供，指她視被告為兄長。

惟辯方繼續盤問下，事主X承認曾暗戀被告，並於案發前1、2天，把心意告知對方。但她否認與被告在2015年10月，案發近一年前時屬情侶關係，謂：「我唔肯定佢係咪鍾意我」。

認與被告談黃色笑話

X又承認，和被告談及「黃色笑話」。辯方指，X曾在校內問被告：「你想唔想同我搞野？」X因此於2015年10月11日凌晨1時許，在WhatsApp問被告：「希唔希望係我既真心話。」被告回應：「如果我係希望呢？」X答：「我都唔介意幫你破處。」X繼而在WhatsApp稱：「在唔破我既處女膜的情況下，用手指去探。」辯方庭上問X「探乜野？」X回應：「探處女膜在邊度。」

X稱對話只是開玩笑

辯方續指，X在WhatsApp中寫到：「你想的話，我倒是沒有所謂」和「反正這是女人的天職」。被告反指：「你太早熟，係咪睇得太多A片？」又問：「點解你識呢啲野？」X在WhatsApp解釋：「網上睇穿越重生類小說，有言情成份。」

X在庭上解釋，當時只是開玩笑，這些對話並非表示她樂意和被告發生性行為。

案件編號：HCCC17/2019