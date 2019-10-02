男生涉企圖強姦師妹　開學禮後造訪乘機非禮　事主按住內褲保不失

中五男生向心儀的同校女生表白遭拒，翌日和友人趁開學日，提早放學後到女生的住所玩。惟他涉在友人離開單位後，大肆非禮女生，並嘗試拉低對方的內褲，企圖強姦對方。但女生按著內褲，男生才事敗。男生事後向女生道歉，但女生向社工投訴險被強姦一事，事件最終報警。男生否認企圖強姦和非禮兩罪，案件今（2日）在高等法院開審。

現年21歲的男被告，否認3年前企圖強姦低他一級的同校師妹。(資料圖片)

現年21歲的陳姓被告，被控於2016年9月1日，在小西灣某單位企圖強姦和非禮事主X。

案發前一日曾向事主示愛

控方今讀出開案陳詞，透露被告和X在案發時分別18和14歲，在同一中學就讀中五和中四。兩人早於2015年已認識，期間透過WhatsApp聊天。案發前一天，被告透過WhatsApp向X表示，對X有好感，望成為X的男友，但遭X斷然拒絕。

被告隨3名朋友到事主家

案發日為開學日，學校提早放學。被告、X和另外三名朋友，相約到X的住所玩。他們抵達後，X的母親和家傭外出，另外三名朋友亦稍後離開。

掀事主裙兼揸胸

X隨後入房打算更換身穿的連身裙，惟被告尾隨，把X推到床上。被告掀起X的裙和「揸」她的胸，繼而吻其嘴和胸。大驚的X雖叫被告停手，但被告未有理會，更圖拉低X的內褲，欲與X性交。X一直按著內褲，被告最終未能成功。此外，被告在房內亦試圖要事主口交，以及把下體放X的兩胸中間。被告伸手指入X的內褲邊，又捉著事主的手摸他的下體。

趁朋友來電乘機脫身

此時，一名打算前來的友人致電被告，查問X的地址，X趁機推開被告。該名朋友進入單位後，於同日5時左右和被告離開單位。

被告於翌日透過WhatsApp向X致歉，表示案發時不能控制自己。兩人和多名朋友再相約見面，談論案發發生的事。被告再次道歉，並保證事件不會再發生。

事件告知社工後報警

X後來把事件告知社工，社工再向X的母親透露事件。X於同月13日在母親和社工陪同下報警，被告於當晚被捕，在警誡下稱：「明白，當時係佢自願既。」

案件編號：HCCC17/2019