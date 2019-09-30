涉助男護士迷姦女網友　醫護助理認見情況但無幫忙　裁罪名不成立

註冊男護士聲稱出於好奇而購買迷姦水，並在女網友身上作試驗，發現女網友有反應後，與友人把網友帶往賓館，並涉嫌在友人面前強姦女方，男護士早前承認迷姦等罪名。同案任職醫護助理的男友人則否認協助及教唆強姦罪受審，並稱只是協助男護士扶事主到房，但無協助強姦，甚至有勸對方不要如此。陪審團經約3小時商議後，裁定醫護助理罪名不成立，獲無罪釋放；男護士將於本周三判刑。

被告陳衍韶否認協助及教唆強姦罪，在高等法院受審。(資料圖片)

男護士已認罪

被告陳衍韶（34歲，醫護助理）否認2017年10月18日在土瓜灣某賓館協助及教唆楊贊霖（33歲，護士）強姦當時29歲的女子X。楊承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得或便利作非法的性行罪。

稱目睹強姦嚇得全身顫抖

就陳的案情而言，他被指協助楊帶事主到賓館，而且目睹楊強姦女事主。陳自辯時指，案發當日收到由楊傳來稱「有嘢食」的訊息，當天見到楊扶著半醉的陌生女子時，楊曾透露對她下了藥。陳應要求幫忙將她帶去賓館，聽到楊想侵犯事主時嚇至呆掉、不知所措，但曾勸阻對方，當時他驚得全身顫抖，最後以上班為藉口先行離開。他因未能叫停對方而覺得自己也犯了法，故不敢報警。

直認覺楊好恐怖

他在庭上強調首次遇到這種事，直言：「真係驚到唔識走。」又謂：「我人生平平淡淡嘅本身，冇喇喇無奈嘅內疚跟我一生啊！」他聲稱出房後腦中只有「條友好恐怖」、「條友黐線㗎」這兩句，並續指14年工作生涯中從沒遇到這種人，「完全驚咗呢個人」。他於2日後被捕時感到「驚喜」，一方面害怕再見到楊，另一方面又覺得終於有更有能力解決事件的人出現。

案件編號：HCCC152/2019