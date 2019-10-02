【10.1衝突】消防處三個工會發聲明譴責示威者　促停止暴力行為

昨日十一國慶演變成多區警民衝突，消防處三個工會晚上（2日）發表聯合聲明，譴責昨日連串的暴力行為、堵路及縱火事件，認為對市民安全構成極大威脅，嚴重阻礙滅火救援工作。聲明又提到，有暴力示威者包圍紀律部隊宿舍，並投擲磚塊及雜物，嚴重影響居於該址的同事及其家屬的正常生活及人身安全。三個工會呼籲示威者停止上述的暴力違法行為，讓社會盡快回復平靜。

昨日黃大仙有人放火燒電單車，火勢非常猛烈。（資料圖片／羅國輝攝）

香港消防主任協會、香港消防控制組職員會及香港消防處職工總會發表聯合聲明，指昨日本港不同地區發生多宗非法集會和遊行示威等公眾活動，其後演變為連串的暴力行為、堵路及縱火事件，對此予以譴責，認為有關暴力行為對市民安全構成極大威脅，嚴重阻礙滅火救援工作。

聲明指，部分激進示威者用鐵馬、雜物阻塞各區的主要幹道，阻慢消防人員到達緊急事故現場滅火、拯救及傷者救援等職務。同時，亦有激進示威者以不同形式的武器，甚至危險品、汽油彈、燃燒彈，在多處地方包括港鐵站內縱火，破壞港鐵設施、政府建築物、商店和公物。

聲明指，本港人煙稠密，樓宇密集，一旦發生樓宇火警，火勢會迅速蔓延，對附近市民的生命財產構成嚴重威脅，後果不堪設想。三個工會續指，有部分暴力示威者包圍紀律部隊宿舍，並投擲磚塊及雜物，破壞宿舍設施及單位玻璃窗，嚴重影響居於該址的同事及其家屬的正常生活及人生安全。

三個工會又譴責相關示威者，呼籲立刻停止暴力違法行為，讓社會盡快回復平靜，又稱全力支持止暴制亂，並會繼續緊守崗位，為市民提供緊急服務。