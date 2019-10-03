提高殘疾綜援受助人豁免計算入息 　關愛基金延續一年助就業

關愛基金今（3日）公布，將延續推行「提高在綜合社會保障援助計劃下殘疾受助人的豁免計算入息上限試驗計劃」1年，至明年9月底。試驗計劃由社署負責推行。每名符合資格人士每月最高可獲發 1500 元津貼，津貼將按季發放。 符合資格的殘疾綜援受助人，毋需提出申請，社署會按現行模式，以津貼形式直接存入該個案用以領取綜援金的銀行帳戶。

關愛基金今（3日）公布，將延續推行殘疾綜援受助人的豁免計算入息上限試驗計劃，以鼓勵就業及持續工作。(資料圖片)

試驗計劃於2016年10月開展，旨在透過提高領取綜援殘疾人士的豁免計算入息上限，鼓勵殘疾綜援受助人就業和持續工作。在試驗計劃下，殘疾綜援受助人的豁免計算入息上限金額，將由每月2,500元提高6成至每月4,000元，即受助人每月從工作所賺取的首1,200元收入可全數獲得豁免，而其後5,600元的收入則最多有一半（即2,800元）可獲豁免。

在延續推行試驗計劃期間，即由今起至明年9月底，如殘疾綜援受助人符合下列條件，便可受惠於提高豁免計算入息：



-正在領取綜援並獲醫療評估為殘疾或健康欠佳；

-從事有薪工作並在綜援計劃下享有豁免計算入息的安排；及

-在試驗計劃下享有提高豁免計算入息期間持續獲評估為殘疾或健康欠佳。



符合資格的殘疾綜援受助人無需提出申請，社署會按現行模式，根據相關受助人工作入息資料的記錄，計算受助人在試驗計劃下可獲的額外豁免計算入息，並以津貼形式將有關款項直接存入合資格個案用以領取綜援金的銀行帳戶。社署會向合資格的受惠人發出通知書，詳述試驗計劃的安排及各項詳情，包括發放津貼的安排。