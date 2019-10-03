【逃犯條例】15沙田區議員田心警署請願　促警撤修訂武力指引

昨晚（2 日）全港多區均有民眾集會，聲援前日（1日）左胸中警槍的荃灣示威學生，惟深夜集會演變成針對港鐵的衝擊，多個港鐵車站遭破壞和縱火，後來更爆發警民衝突，警方在大圍田心警署外數度發射催淚彈。15名沙田區區議員今日（3日）於田心警署抗議，並遞交請願信，高舉標語，要求警方道歉和撤回修訂武力指引。

15名沙田區議員今日（3日）下午5時，於田心警署抗議及遞交請願信，並高舉「停止濫捕！停止濫殺」等標語，要求警務處處長就警員昨晚清場間涉及「濫暴」道歉、「懲處失控警員」，同時成立獨立調查委員會。他們亦要求警方撤回修訂武力指引，現場有逾20市民圍觀。

沙田區區議員許銳宇透露昨晚有警員在田心警署高處發射多枚催淚彈，其中一枚催淚彈擊中市民頭部，導致該市民血流披面。（受訪者提供）

沙田區區議員的許銳宇批評，有警員清場時表示「住公屋冇地位」￼￼￼，認為言論侮辱近半住公屋的市民，許銳宇強調對言論表示「極度不滿」。

另外，許銳宇亦透露昨晚有警員在田心警署高處發射多枚催淚彈，其中一枚催淚彈擊中市民頭部，導致該市民血流披面。據悉，該受傷市民未有就傷勢送院治理。許銳宇續言警方近日被「踢爆」修訂武力指引，他憂慮警方日後將武力使用層次升級，促請警方撤回修訂武力指引。