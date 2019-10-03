【10.1衝突】荃灣中槍男學生暫控參與暴動、兩項襲警罪　下午提堂

荃灣中槍的18歲中五男學生，被警方暫控合共一項「參與暴動」罪，以及兩項襲警罪。案件將於今日（３日）下午在沙田裁判法院提堂。至下午1時許，男生仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，有警員在門外駐守，其間有律師到場探望男事主。

荃灣中槍的18歲中五男學生，被警方暫控合共一項「參與暴動」罪，以及兩項襲警罪。案件將於今日（３日）下午在沙田裁判法院提堂。（資料圖片）

七名男子暫控「參與暴動」罪 包括荃灣中槍男學生

十一國慶，多區大批大示威者上街，終爆發激烈示威衝突。警方表示，今日（3日）已暫控七名男子，他們年齡介乎18至38歲，已被暫控合共一項「參與暴動」罪。其中一名38歲男子同時被暫控一項「縱火」罪。當中包括18歲中槍中五男學生，他亦被暫控參與暴動罪、兩項襲警罪。案件將於今日（3日）下午在沙田裁判法院提堂。

另外四男一女，他們年齡介乎17歲至26歲，他們各被暫控一項「藏有攻擊性武器」罪。案件將於今日（3日）上午在九龍城裁判法院提堂。

共有123人受傷送院 五人仍然嚴重

事發在十一國慶，本港多區爆發激烈衝突，警方指事件為「暴動行為」。當日警方共共拘捕逾180人，25名警員受傷。警務處處長盧偉聰於深夜在警總會見記者，當日警方共開六發實彈，分別在荃灣、旺角及黃大仙發生。另外日前醫管局證實，中槍18歲中五男生情況穩定，目前他仍留醫深切治療部。政府新聞處表示，截至昨日(2日)晚上7時半，共有123人受傷送院，包括91男32女，當中有五人仍然嚴重。

中五男生被實彈擊中左胸

周二（10月1日）下午4時許，一批機動部隊（PTU）警員在大河道一帶驅散示威者，警員後退至大河道57-75號卓明大廈外時，一名PTU警員被在場示威者推倒在地上襲擊，警方有向示威者作出警告。另一名PTU警員為保護同事，拔出手槍戒備。同一時間，一名示威者揮動棍狀物體，該名警員持槍轉身近距離開槍擊中示威者左胸。