【10.1衝突】15男女涉黃大仙參與暴動　被告投訴迫戴「豬咀」拍照

反《逃犯條例》修訂案引發連串抗爭活動，市民於十月一日發起6區集會，當日269人被捕，其中15名男女被指於黃大仙參與暴動被控，案件今（3日）於西九龍法院提堂。全部被告暫毋須答辯，有人投訴警方逼迫他戴上俗稱「豬咀」的防毒面具拍照，更威脅道「你咪繼續出嚟囉，我收工陀埋支炮出嚟，咪一槍一件囉。」主任裁判官羅德泉將案件押後至11月28日，以待警方再作調查，仍在留醫的6名被告則延至下周四再訊。被告獲准保釋，期間毋須守宵禁令，但不可離港並須交出旅遊證件。

下午約4時30分，示威者與警方對峙，早前被燒的電單車只剩支架。（羅君豪攝）

+ 5 + 4 + 3

15名被告中有11人為學生，其中3人未成年。他們同被控一項暴動罪，指他們於本月1日，在黃大仙龍翔道一帶參與暴動(詳見附表)。據悉，案發時間為下午3時半至5時。

指警員聲稱「收工陀埋支炮」

第6被告投訴警方拖延就醫、逼迫戴上裝備拍照，及出言恐嚇。辯方指警員迫他戴上頭盔、「豬咀」、護目鏡等拍照，又稱「個個都要咁影」。另外，他被押返住所搜屋途中，警員恐嚇道：「你咪繼續出嚟囉，我收工陀埋支炮出嚟，咪一槍一件囉。」除了第6被告，另有5名被告亦投訴被迫戴上裝備拍照。

控方指有人扔磚及汽油彈

控方不反對擔保但提出一系列條件，羅官考慮後准被告以1000至5000元保釋，期間毋須守宵禁令，但須定期報到、不可離港並交出旅遊證件。

據了解，控方指案發時段有人扔磚、汽油彈等，但沒有指控任何一名被告作出以上行為。

案件編號：WKCC3834/2019