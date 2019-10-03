【逃犯條例】大圍站閘機被毀　長人龍出閘　乘客：示威唔駛打爛嘢

昨晚（2日）沙田、將軍澳、荃灣、銅鑼灣等多區均有示威者聚集，聲援中警槍、涉襲警的示威荃灣學生。有示威者其後破壞大圍站、將軍澳站、坑口站等站內設施。記者今晚（3日）到大圍站視察，發現站內多部出入閘機以橙色膠帶圍封，暫停使用，乘客只能經兩旁的閘機出入站，部分人需要排隊超過3分鐘才能出閘。 中學生林同學表示，今日比平常需要等候較長時間入閘，今早亦較往常早約10分鐘出門，她稱明白示威者的訴求，￼￼並未對行為感到反感，惟她指示威者不應打爛物件。乘客陳先生指則指責任在於政府，直言「林鄭應該搞掂721、北角同831事件先出嚟」。

今日傍晚放工時間，大圍站出現長長排隊出閘人龍。（張美華攝）

昨晚8時，全港多區均有市民舉行快閃集會，其中沙田新城市廣場更有近千人聚集。惟快閃活動於入夜後演變成針對港鐵的破壞行動，包括大圍、將軍澳、坑口等多個港鐵站，其站內設施遭示威者破壞。記者今日傍晚時分到大圍站視察，見站內多項設施仍未恢復使用，包括多部入閘機、增值機和指示牌等。

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不願上鏡的林同學表示，今日的確較平常出入閘需要「等耐啲啲」￼￼￼。林同學續稱，明白示威者爭取的訴求，￼雖未有對破壞行動反感，惟她指行動可以更和平，「唔駛打爛嘢」。林同學表示，因應港鐵設施受破壞，比往常提早10至15分鐘出門口，又謂出入閘人流比往常多。

另外，乘客陳先生認為應該包容年輕人的行為，他直言「都冇得點講，冇計啦。」他又指現時社會有民怨，直言「依家買樓希望係假嘅，係絕望先啱」，認為社會導致今日局面，全因政府、特首林鄭月娥引發愈來愈多事端，建議「林鄭應該搞掂721、北角同831事件先出嚟」。

陳先生認為社會導致今日局面，全因政府、特首林鄭月娥引發愈來愈多事端。（張美華攝）

亦有乘客持相反意見，黃小姐認為示威者靜坐、和平集會表達訴求沒有問題，惟破壞設施，影響民生則不可行。她又指今早上班，較平常需要多15至20分鐘時間。

↓↓10月2日晚上示威者於港鐵站情況↓↓