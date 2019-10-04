【逃犯條例】涉灣仔單位藏汽油彈案　2被告出院提訊　獲准保釋

警方日前接獲線報到灣仔一棟住宅大廈搜查，並在其中一單位搜出汽油彈原料，5名男子因而被捕，其中2人期間更欲爬出窗外逃走，後又危坐冷氣機簷篷與在場人員對峙。涉案5名男子被控管有攻擊性武器罪，案件前天（2日）提堂，唯其中兩名被告仍在留醫未有出庭應訊；該兩名被告獲安排押後至今日在東區法院提訊。裁判官批准控方申請，將案件延至12月4日再訊；兩名被告獲准保釋，但需遵守宵禁令和限制離港令。

五名被告分別為：Lego推銷員鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）、廚師李威龍（25歲）、學生廖子文（17歲）。他們被控一項管有攻擊性武器罪。控罪指，他們於本年9月30日在灣仔金樂大廈管有製造汽油彈的原料。其中首三名被告前天（2日）已經上庭提堂。今日提堂的是餘下的兩名被告。他們前天仍在醫院留醫，無法到庭應訊。

控方申請將案件押後至12月4日，以便警方能進行法證和化驗調查，和翻看閉路電視片段。辯方未有反對押後，但希望法庭准許兩名被告毋須宵禁。最終裁判官批准二人以五千和三千元保釋，但期間不得離開香港和需要遵守宵禁令。

案件編號：ESCC2244/2019