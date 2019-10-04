【區議會選舉2019】黄之鋒宣布出選海怡西　稱參選非為搏DQ

香港眾志黃之鋒今日（4日）報名參選，挑戰南區海怡西選區。他稱參選並不是「搏DQ」，而是以當選為目標，稱指已經在海怡社區服務了3年。他認為在國際，街頭，選舉三條戰線，都應該兄弟爬山，無分彼此地努力。黄之鋒表示，林鄭近月設立對話平台，但若果青年聲音進入不到體制，證明對話平台「猶如垃圾」。

黃之鋒正式報名參加區議會選舉。（劉錦華攝）

黃之鋒表示，本次區議會選舉是價值觀的抉擇，是反映了港人意志及意願。他促請選舉主任不要政治篩選候選人，稱國際社會對過往DQ事件非常關注。他補充，他在7月時已經得到提名顧問委員會核實合資格參選，亦會將副本呈交至南區區議會選舉主任。

對於政府有意取消選舉，黃之鋒指是出於政府見到建制派面對兵敗如山倒的局面。他觀察到有工聯會候選人，將海報上的工聯會標誌「縮細成2cm」，反映建制派候選人對自己身份及選情憂慮，而建制派亦懼怕普及而開放的選舉。

被問到被取消資格的可能性，他稱他是否眾志成員或是否簽署確認書，都不是被DQ因素，而是取決於北京研判的對港政策。 他舉例，周庭及區諾軒兩人都有簽署確認書，但前者未能入閘，後者能夠參選。黄之鋒指，要「睇吓北京，中聯辦，港澳辦對我參選引來的國際輿論壓力及制裁有何取態」。