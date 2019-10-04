【區議會選舉2019】將軍澳民生關注組10人參選　斥蒙面法無助平亂

11月的區議會選舉今日（4號）開始提名期，將軍澳民生關注組10人報名參選，他們大多已服務社區1年以上，參選是為了未來4年繼續服務居民，完善及美化社區。他們報名時戴上口罩、面罩，表明反對政府通過反蒙面法。

將軍澳民生關注組參選成員戴上黑口罩，抗議政府通過反蒙面法。（王珮殷攝）

反對政府推行蒙面法 核心問題仍未被解決

將軍澳民生關注組召集人陳展浚參選環保北，他表示政府反蒙面法的理據在於近日不同的騷亂，但立蒙面法無助解決現時局勢。相反，蒙面法及緊急法會限制市民人身自由以及免於恐懼的自由。他指責政府從來沒有解決核心問題，所以市民才繼續抗爭，又指政府正嘗試加大市民的恐懼，認為立蒙面法上街市民可能減少，但未必為事態降溫，反而令事態更惡劣。

特首林鄭月娥今日公布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》。（李澤彤攝）

反修例運動影響選情 陳展浚:「出嚟選都冇得驚（被DQ）」

陳展浚表示，反修例運動必定會影響民意，但他重申不論運動發展如何，亦會繼續為社區工作。他們希望透過紮實的地區工作，去爭取市民對民主派或民主運動的支持。若有幸當選，會盡量利用議席資源，即使議會失效，也能利用公職身份發揮最大能量，例如在警民衝突中到前線監察。

被問到會否害怕被取消選舉資格，陳展浚坦言：「出的嚟選都冇得驚」，若選委會大規模取消參選資格，只會令市民更反感。他認為，現時社會運動參與者眾，是因為政府以往大規模取消參選人資格，又指若政府要大規模取消參選人資格，將令市民連直接地表達民意的投票行為也失效，只會令更多人上街抗爭，令局勢更亂，責任全在政府身上。