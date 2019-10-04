疑染伊波拉病毒54歲港人曾到剛果　留醫瑪嘉烈　現時情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（4日）接獲一宗埃博拉（伊波拉）病毒病懷疑個案的呈報，該名54歲女病人為香港人，曾於今年5月至9月到訪剛果民主共和國金沙薩，自昨日起出現頭痛、暈眩、發燒、嘔吐和腹瀉，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，隨即入院接受隔離治療，現時情況穩定。病人的血液樣本初步檢驗對伊波拉病毒呈陰性反應，惟按世衞指引，衞生防護中心會安排病人於兩天後，接受血液覆檢，以排除病人感染伊波拉病毒。

伊波拉病毒曾在北非肆虐，全球陷伊波拉恐慌。（資料圖片／GettyImage）

衞生防護中心指，該名54歲女病人為香港人，過往健康良好，自昨日起出現頭痛、暈眩、發燒、嘔吐和腹瀉。她於同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，隨即入院接受隔離治療，現時情況穩定。在接獲個案呈報後，衞生防護中心立即展開流行病學調查，並安排採集病人的血液樣本進行檢測。病人的血液樣本經檢驗後，證實對伊波拉病毒呈陰性反應。中心會根據世界衞生組織的指引安排病人於兩天後接受血液覆檢，以排除病人感染伊波拉病毒。

同行丈夫及子女至今無病徵



初步調查顯示，病人曾於今年5月27日至9月14日到訪剛果民主共和國金沙薩，期間沒有接觸不適人士，亦沒有到訪醫療設施或受影響省份。她與丈夫一同前往剛果，回港後與子女同住，丈夫及子女至今沒有出現病徵。

美國疾病控制及預防中心統計，伊波拉病毒在西非爆發期間，最少造成11,310人死亡。（資料圖片／路透社）

衞生防護中心指，伊波拉病毒病是由感染伊波拉病毒所致，潛伏期為2至21天，病人可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛，隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。伊波拉病毒病平均病死率約為50%，在以往疫情中出現的病死率從25%到90%不等。伊波拉病毒是通過密切接觸受感染動物而傳到人類，隨後通過人際間傳播，傳播途徑包括直接接觸（通過破損皮膚或黏膜）感染者的血液、分泌物、器官或其他體液，以及間接接觸受到這類體液污染的環境。經性接觸傳播的伊波拉病毒病個案亦曾出現。

衞生防護中心發言人表示，因應世衞將剛果民主共和國爆發的伊波拉病毒病定為「國際關注的突發公共衞生事件」，港府今年7月已宣布啟動「戒備應變級別」，衞生署會繼續密切監察海外的最新發展，與世衞保持緊密聯繫，並與內地和鄰近地區的衞生當局交流資訊及最新的防控措施，如有需要會更新本地應對策略及健康監察措施。截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉病毒病確診個案。



中心發言人續指，本港已採取防控伊波拉病毒病的措施，例如衞生防護中心一直於各口岸為入境旅客進行體溫監測；加強對出現伊波拉病毒病病徵，並於發病前21日內曾前往剛果民主共和國的病人的監測等。本港目前沒有已註冊預防伊波拉病毒病的疫苗，中心提醒，市民如非必要，應盡量避免到訪受影響地區。外遊期間，須注重良好個人和環境衞生。