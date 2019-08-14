伊波拉新藥確認有效　及早治療可大幅增加生還率至九成

人類與伊波拉病毒的戰鬥迎來新階段，美國國家過敏與感染疾病中心（NIAID）在8月12日宣布，證實兩種新藥物對治療伊波拉有明顯成效，若能在患病初期使用，更可大幅增加生還率至九成。

一對伊波拉患者的母子在接受新藥治療後康復出院。（美聯社）

現時伊波拉未有特效藥，大部分患者只能接受傳統的支援治療，平均病患的死亡率為六成。過去開發名為ZMapp的藥物亦只能降低死亡率至49%，顯示ZMapp未能有效對抗病毒。

新藥大幅降低死亡率

美國國家過敏與感染疾病中心（NIAID）在8月12日宣布，證實兩種新藥物對治療伊波拉有明顯成效。NIAID連同世衛組織自2018年11月在700名病人試用4種新藥，其中兩種名為「REGN-EB3」及「mAb114」的藥有出色效果，死亡率分別大幅降至29%及34%。

伊波拉病毒的特徵是能同時感染人類多種細胞，並高效繁殖，以造成「細胞素風暴」誘發全身性炎症，令患者最終因多重器官衰弱而死。新藥原理是阻截病毒侵入其他細胞，以達致減少細胞感染率及減少病毒數量。

而正因新藥原理是阻截病毒侵入其他細胞，在患者染病初期體內病毒數量較少時，藥效就愈明顯。研究指出在病患初期投入新藥，更可大幅增加生還率至九成。

新藥能為病患帶來希望，研究人員表示儘管新藥無法根絕伊波拉，但最少可以大幅減少病毒破壞力。現時當局重點是宣傳新藥效用，並鼓勵當地患者及早求醫。