【禁蒙面法】機鐵周六1時起只停香港及機場兩站　10分鐘一班車

反對修訂《逃犯條例》風波持續近四個月，政府今日（4日）宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》後，各區均出現大型示威衝突。 機管局宣布，因應有人於網上號召明日 ( 5 日) 於各區舉行公眾集會，機場快線列車於下午 1 時起只於香港站接載乘客前往機場，直至全日服務結束為止，而從機場往市區的列車亦只停香港站；九龍站的市區預辦登機服務亦會全日暫停。

機鐵明日下午1時起，只停香港及機場兩站。（資料圖片）

九龍站市區預辦登機服務明日全日暫停

機管局表示，因應有人於網上號召周六 ( 5 日) 於各區舉行公眾集會，機場快線列車於明日下午 1 時起只於香港站接載乘客前往機場，直至全日服務結束為止，而從機場往市區的列車亦只停香港站。九龍站的市區預辦登機服務明日全日暫停。機場保安及機管局員工亦將在機場快線香港站，協助旅客檢查前往機場所需文件或證明。

此外，香港國際機場客運大樓正實施進出管制安排，只有持有將於24小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場。旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，瞭解最新航班情況。

特首林鄭月娥今日公布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》。（李澤彤攝）

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特首林鄭月娥於今日下午宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，其後激進示威者於各區大肆破壞，多個港鐵站陸續宣布封站。有網民號召於明日分別在銅鑼灣及各區發起遊行集會，反對政府引用《緊急法》。