【禁蒙面法】百佳全日休　惠康5時關閉　市民趕搶食物至最後一刻

特首林鄭月娥昨日（4日）宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發起示威行動，多個港鐵站被破壞，港鐵並於凌晨公布，全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士今日（5日）早上繼續全線停運，至下午也僅有機場快線恢復服務。 多個商場亦宣布周六全日停業，繼百佳宣布今日全日暫停營業外，惠康亦宣布下午5時關閉店舖，大量食品被搶購一空，市民需排「長龍」付款。

於尖沙咀區的惠康分店，門外貼有告示指因應各區情況及交通情況，將於下午5時關閉。店內可見，不少貨品均已清空，當中以麵包、蔬菜及即食麵的情況最誇張。（張嘉敏攝）

+ 11 + 10 + 9

顧客：網傳惠康出搶購 估唔到真係

《香港01》記者今日下午於尖沙咀區的惠康分店視察，門外貼有告示指因應各區情況及交通情況，將於下午5時關閉。記者於下午約3時半到達分店，店內有約20人在內排隊付款，大部分人購買乾糧為主，有顧客在店內稱於網上得知惠康貨品被搶購，「估唔到真係。」

於店內可見，不少貨品均已清空，當中以麵包、蔬菜及即食麵的情況最誇張。至於米、肉及蛋製品同樣已清得七七八八。

謝小姐於店內購買飲品及零食為主，她稱僅知道百佳、屈臣氏未有營業，到場後才知悉惠康亦將關門。她表示，今日感覺甚為混亂，「好似個個都趕住去買嘢咁。」另一名不願透露姓名的顧客稱，不知道連惠康亦提早關閉，到場僅為購買粉麵等，她認為社會現況為政府一手造成，坦言制定《禁蒙面法》令市民連戴口罩亦要擔心。

位於彌敦道的惠康約於下午5時25分落閘。

接近元朗大馬路及街市的光華分店，雞蛋、家庭裝牛奶、麵包等貨架幾乎被清空，個別品牌的即食麵及米亦出現缺貨。（鄧穎琳攝）

+ 6 + 5 + 4

元朗有顧客遲來一步望門輕嘆

記者下午亦到元朗區兩間惠康分店視察，兩間店均已貼出提早關門告示。其中接近元朗大馬路及街市的光華分店，雞蛋、家庭裝牛奶、麵包等貨架幾乎被清空，個別品牌的即食麵及食米亦出現缺貨。有市民表示，百佳未有開門，但「屋企無米」，一度為了買到最後一包心儀品牌食米而高興，但隨時發現為細包裝，加上價格較貴，故最終選購另一品牌，「買住先啦！」

至於位置較偏遠的元朗合益中心分店內，在下午3時許仍有蔬果及肉類供應，只是排隊顧客眾多，需時輪候。元朗區今日日間除部分食肆及銀行暫停營業外，市面大致平靜，街上亦人頭湧湧。平日會有不少區外客特地入元朗光顧的「恆香」餅店，仍有老婆餅出售，但人流疏落，職員稱生意與平時相若。

到關門時門，有數名外傭及外籍人士到惠康祥發街分店，並企圖進內時，遭門外職員阻止。亦有拉著手推車的市民到外門得悉不能入內感到無奈，職員稱「無米啊」。在大部分店內顧客離開後，職員將門外的貨架車推回店內及掃地後，於下午約5時25分落閘。而區內的元朗廣場如常開放，但商場內多間店舖均沒有營業，包括萬寧、英皇珠寶、周大福、馬拉松、6ixty8ight等均未有開門。

大批市民到位於將軍澳廣場的Aeon超市購物，即使已有4個收銀員同時收銀，亦有一條自助付款隊伍，但在場排隊等候付款的人，仍有近200人。（鄭翠碧攝）

將軍澳Aeon付款人龍多達200人

大批市民到位於將軍澳廣場的Aeon超市購物，即使已有四名收銀員同時收銀，亦有一條自助付款列，但在場排隊等候付款的人數，仍有近200人。

其中林女士於超市選購米、油、罐頭、杯麵、零食等食物，排隊超過45分鐘才能付款，直言今天到超市購物的人比平常為多。她稱一家有六口，加上家中食物剛好需添置，故「買多少少」，也擔心未來數天區內商場或會突然關閉而未能購買，「因為都多人買呀，驚如果無晒又出嚟買就好煩。」她平常習慣到PopCorn的惠康Market Place買進口肉，但今天該商場關閉，未知可以改到哪裡買肉，幸好昨天已買了數天份量的蔬菜，故暫毋須再買菜。

而從事金融業的陳先生就打算購買杯麵、罐頭、餅乾等食物，他稱自己上周已開始儲糧，相信今天購買的份量亦充足，若商場關門亦有食物。他表示，今天尚德廣場的百佳關閉，唯有特地走遠一點，到將軍澳廣場購物。林鄭月娥在下午2時許發表電視講話，陳先生稱簡單了解過內容後，認為講話「空泛、無處理問題」，對於林鄭月娥呼籲與暴力割席，他直言不可能，「如果要割一早割咗啦！」

他認為，現時政府最應該處理的是警暴問題，直言政府應解散警隊，以挽回市民信心，「獨立調查又唔知攪幾耐，同埋都會包庇，以前嘅鉛水事件、南丫海難等，真係要出嚟負責任嘅人都唔多，但𠵱家最少有1000、2000個警察執法不公、濫權、講大話啦！」對於《禁蒙面法》，他認為外國的確有國家已經實行類似法例，法例內容可以斟酌，但他最關注的是政府引用緊急法去成立反蒙面法，「緊急法賦予咗特首極大權力，而家香港係走緊去一個極權社會！」

陳先生解釋，緊急法在殖民地時代訂立，當時並沒有三權分立的概念，可以由最高領導人作出立法的決定，但現時香港並非如此，卻反而引用緊急法，「而家仲引用殖民地時代嘅法例，係咪林鄭月娥覺得香港係一個殖民地？」他最擔心是特首未來會引用緊急法去擴大警察的權力，「畀本身已經濫權嘅人更加大嘅權力，就會令問題更加大。」他批評反蒙面法亦擴大了警權，「佢哋就話警察係執法，就有需要蒙面去保護，但唔通我哋出街戴口罩，就唔可以為咗防止病菌，或者有啲人生咗暗瘡唔想見人？」