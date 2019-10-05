【9.29遊行】印尼女記者透過律師澄清　否認視力有改善

由反修例引發的示威不斷，昨日港府採用緊急法推出《禁蒙面法》，爭議不斷。在9月29日港島的遊行當中，任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah右眼疑被警方的橡膠子彈射傷。其代律師日前向傳媒表示，醫生今日告知Indah，其右眼瞳孔受到外力衝擊而破裂，將永久失明，至於永久損傷程度，需待手術後才可評估。 Veby Indah今日（5日）透過代表律師的Facebook專頁發出訊息，指了解到有人對她的醫療狀況發表了未經其批准的評論，包括指她的視力有所改善，是不正確，強調所有正確信息只會通過負責律師發布。

印尼女記者Veby Indah採訪9月29日示威活動期間右眼中彈。（資料圖片／余俊亮攝）

任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah右眼被警方的射傷，其代律師日前向傳媒表示，醫生今日告知Indah，其右眼瞳孔受到外力衝擊而破裂，將永久失明，目前仍在醫院休養。

據悉，警員當日向 Indah方向發射木橡膠子彈，是因在其身旁有示威者，橡膠子彈射中牆壁，再反彈擊中她。

對於外界對Veby Indah的傷勢及康複情況眾說紛紜，她今日（5日）透過代表律師的Facebook專頁發出訊息澄清。內容指，了解到有人對其醫療狀況發表了未經她所批准的評論，當中包括指其視力有所改善的評論，全屬不正確的消息，並對事情無濟於事。

Veby Indah的代表律師引述醫生稱，其右眼將永久失明。（資料圖片／蔡正邦攝）

Indah強調，所有有關她的醫療狀況，只會在她同意下，由其律師發布才能作準，她並對一直為她的康復而禱告的人表示感激。此外，她提到，香港人正面對艱難的時間，而自己的想法跟所有前線的新聞工作人員一樣，會繼續堅守自己信念，勇於奉獻。

她希望遭遇不會發生在第二個人身上。「我祈求沒有其他人會遭受到我所遭受的傷害。」

右眼受傷的女記者Veby Mega Indah由印尼來港7年，是本地印尼語免費報《Suara》的副主編。她於採訪9月29日灣仔區的示威活動期間，於灣仔行人天橋被防暴警射傷右眼。早前她曾發表聲明指，Indah與其他記者站在一起，採訪灣仔稅務大樓一帶的活動，她正在做網上直播期間，突被警方一枚布袋彈或橡膠子彈，打中她原本配戴的眼罩，其右眼嚴重受傷，眼四周亦被割傷需縫針。

聲明指，Indah有配戴記者證、穿反光衣、戴眼罩，頭戴寫有「Press」及「記者」字樣的頭盔，聲明強調，Indah絕不可能會被誤以為是示威者之一，並將向警務處處長提出刑事投訴及民事訴訟。