【何傳耀學生中槍】校董會：譴責任何暴力　承諾不會踢出校

18歲中五男生曾志健在周二國慶當日，在荃灣被警員實彈槍傷。曾志健就讀的荃灣何傳耀紀念中學法團校董會今（5日）發稿回應，強調曾是「何中的一份子，我們絕不會離他而去」，亦承諾不會開除其學籍，呼籲各界接納曾志健，給予他重新出發的機會。 校董會又指，不同意任何暴力，包括警察違規及越權的暴力，都必須予以譴責。

荃灣公立何傳耀中學有學生在10月1日示威期間開槍射中，事發翌日早上有過百名學生及市民到學校外集會、靜坐。（資料圖片／張浩維攝）

校長教師探病：已漸趨穩定

荃灣何傳耀紀念中學校董會今日在校網發稿回應，對曾志健在中荃灣中槍受傷事件感到十分難過和痛心，連日來校長與老師前往醫院探視曾，目前其身體情況已漸趨穩定。校董會指，曾是「何中的一份子，我們絕不會離他而去」，亦承諾不會開除其學籍，在他身心康復後提供學業的支援，並繼續與其家人緊密溝通，提供適時援助。

校董會續指，「在成長和求學的道路上，我們將與他一起並肩同行。事實上，他只是一個十多歲的青年，希望各界接納曾同學，給予他重新出發的機會。」

期望學生遠離危險 譴責任何暴力

校董會又指，事件來得非常突然，全校師生均感到十分震驚和悲痛，不少同學受到情緒困擾，學校已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、校內教師及社工梳理同學情緒。

另外，校董會表示，理解年輕人對時局的關心，並希望積極參與香港事務，但他們非常擔心同學的安全，期望同學能遠離危險，又稱不同意任何暴力，包括警察違規及越權的暴力，都必須予以譴責，希望各方行動保持克制。校董會又指，希望家長及校友可以給予學校空間處理事件，讓同學在關愛的環境下進德修業。

10月1日，荃灣大河道有示威者中實彈倒地，大量出血，後來證實該傷者為中五學生。（資料圖片／梁煥敏攝）

中槍學生被控一項暴動罪和兩項襲警罪

就讀何傳耀中學的的五學生曾志健，在10月1日參與荃灣示威，期間曾以白色長條型物體追打警員，被警員以實彈槍傷，射中左胸，接受手術後目前情況穩定。據指，他被子彈射穿肺，子彈與心臟距離只有3厘米，情況曾一度危殆。

事隔兩日，警方旋即於周四向曾提出檢控，包括一項暴動罪和兩項襲警罪，案件同日下午提堂。曾留醫未能出席聆訊，控方曾質疑辯方保釋申請，但裁判官最終批准曾可以5,000元保釋，案件押後11月14日再訊。