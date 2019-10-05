【禁蒙面法】消防處副處長發緊急內部信　籲消防盡力救所有人

反修例示威昨晚演變成反「禁蒙面法」衝突，多處發生「私了」情況。消防處副處長梁偉雄今日（5日）發緊急內部訊息，表示近日各區發生各類違法事件，令香港人「悲痛欲絕」；而消防員亦曾被指「縱容暴徒縱火」，甚至「對一名被多人圍攻的人見死不救」。他指處方的法定職責和裝備等都不是可以應付「暴徒」，惟他呼籲屬員要「盡力拯救生命」，不論是市民、執法人員，甚至「暴徒」。

香港正處於危難當中，我們應發揮人性的光輝和本處救災扶危的使命，儘管面對暴力，亦應挺身而出，無畏無懼去拯救生命。 消防處副處長梁偉雄

↓↓10月4日晚兩宗「私了」個案↓↓

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被指縱容暴徒縱火 見死不救

消防處副處長梁偉雄發緊急內部訊息，表示近日在香港多區發生各類違法事件，令廣大有理性的香港人「悲痛欲絕」。他表示期間，消防處人員也曾被指控「縱容暴徒縱火」，「甚至對一名被多人圍攻的人見死不救」。

處方管理層深知消防處屬員的法定職責，裝備，訓練及經驗都不是可以應付這些「暴徒」，但屬員在拯救生命的大前提下，梁偉雄呼籲各位屬員盡力拯救人命，不論那個人是市民、執法人員、甚至是「暴徒」。

梁偉雄續言香港正處於危難當中，消防處屬員應發揮人性的光輝和本處救災扶危的使命，儘管面對暴力，亦應挺身而出，無畏無懼去拯救生命。而處方隨後會總結經驗，加強應對有關事故的指引。

消防副處長梁偉雄發緊急內部信，籲消防盡力救所有人。（網上圖片）

消防處副處長梁偉雄（右）發緊急內部信，籲消防前線盡力救所有人，包括執法人員及暴徒。左為處長李建日。（資料圖片）

消防處：明白男子消防車旁遇襲未獲救感 市民失望

消防處今日（5日）稍早亦就昨日深水埗事件回應指，消防處對於昨晚在深水埗街頭一名男子在消防車輛前被襲的事件深表關注。消防處表示，明白市民對於在場消防人員未能即時向該名男子施以援手感到失望，然而消防處希望市民能夠理解，近月在香港發生的極端暴力事件及混亂情況是前所未見。而消防人員對於處理暴力事件亦沒有足夠的經驗、相關訓練和適當的保護裝備。對於屬員在應對事件所面對的困難，希望廣大市民能夠諒解。