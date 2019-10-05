【禁蒙面法】泛民議員指立法程序疑違憲提覆核　明早再申禁制令

政府引用緊急法訂立的《禁蒙面法》今日正式生效，24名民主派立法會議員決定入稟高等法院，要求法庭就《禁蒙面法》頒佈臨時禁制令，同時就特首會同行政會議運用《緊急情況規例條例》提出司法覆核，並要求法庭盡快以處理其臨時禁制令的申請，明早10時開庭處理。

泛民議員郭榮鏗稱議員有憲制責任提出今次司法覆核。(余俊亮攝)

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繞過立法會立法違制衡原則

民主派立法會議員認為，上述兩條法例均違反《基本法》，剝削及限制市民在《基本法》及《香港人權法案條例》保護下合理的人權和自由，完全不能接受。

再者，制定《禁蒙面法》的過程完全繞過立法會，無視三權分立、互相制衡的原則。立法會是香港特別行政區內唯一合憲合法的立法機關，任何法例及附屬法例，均應經立法會審議及通過，方能正式生效。特區政府是次繞過立法會，引用緊急法來訂立限制市民自由和剝削人權的惡法，勢必激起更強烈民憤，進一步將香港推向無法挽回的局面。全體民主派立法會議員因而決定入稟高等法院，以冀禁止特區政府進一步摧毀法治。

已有兩人就新法提覆核

特首林鄭月娥昨日下午宣佈引用《緊急情況規例條例》，與行政會議訂立《禁蒙面法》，並在今日零晨起生效。有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，及學聯前副秘書長岑敖暉兩小時內即就這事入稟要求司法覆核，認為該法侵犯香港居民的集會及言論自由，有違憲之嫌。

岑並與「長毛」梁國雄亦於昨晚緊急申請臨時禁制令，希望能暫緩這法例的實施，惟高院法官在該法正式生效前20分鐘拒絕其申請。

昨晚已有泛民議員透露，或會再提司法覆核，並會再申請臨時禁制令，亦曾一度傳出會於今日下午開庭處理。據悉，由於法律文件處理需時，泛民方面至下午6時許才發新聞稿確認已作出司法覆核，並主要集中新法訂定的過程涉違憲作其爭議重點，並會再次申請臨時禁制令，但法庭最後決定在明日早上才開庭處理。