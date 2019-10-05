【禁蒙面法】立法會才是唯一合憲立法機構　泛民稱提覆核出師有名

24名民主派立法會議員就政府突然訂立《禁蒙面法》提出司法覆核，並在今日傍晚（5日）召開記者會解釋因由，其中公民黨立法會議員郭榮鏗批評，政府引用緊急法，繞過立法會制定《禁蒙面法》，且特首更有權決定何時訂立或取消。然而根據《基本法》，立法會才是唯一合法合憲的立法機構，認為特首此舉屬違憲，他們作為立法會議員，是有憲制責任，提出今次訴訟。

郭榮鏗批評，禁蒙面法的立法過程反映特首林鄭月娥沒有反省過去的錯誤。（余俊亮攝）

政府昨日宣佈引用「緊急法」制定《禁止蒙面規例》，民主派會議召集人陳淑莊認為，兩條法例均違反《基本法》，並且剝削及限制市民在《基本法》及《香港人權法案條例》保護下合理的人權和自由，做法完全不能接受。

立法會才是唯一合憲合法的立法機關

郭榮鏗則批評，制定《禁蒙面法》的過程完全繞過立法會，無視三權分立，指出立法會是香港特別行政區內唯一合憲合法的立法機關，任何法例及附屬法例，均應經立法會審議及通過，才能正式生效。他說，是次入稟是以議員的憲制身份作控訴，立法會議員具有憲制責任，要求政府立法不能繞過立法會，而這亦是與岑敖暉和郭卓堅的申請，最大分別之處。

緊急法賦予權力有如凌駕《基本法》

郭榮鏗稱，他很難預計法庭如何裁決和勝算，因先前從未試過根據「緊急法」立法的情況，這個權力有如不受《基本法》憲制框架限制，而是凌駕於《基本法》之上。

他又說，民主派昨晚曾去信特首及立法會主席，要求馬上撤回《禁蒙面法》，但到現時為止沒有任何回覆，又斥責整個《禁蒙面法》的過程，反映林鄭根本沒有反省過去的錯誤。

擔心會以緊急法訂立更多其他法例

對於特首林鄭月娥今午發表電視講話，希望大眾與暴力割席，陳淑莊批評，林鄭是有心挑釁和刺激市民，藉此鋪路通過「緊急法」去訂立其他法例，加深剝奪香港市民在法律和人權上的保障自由，他呼籲市民要小心行事，不要跌入政府和中共的圈套。

陳又透露，他們於今日下午6時許，向法庭申請臨時禁制令，要求禁制《禁蒙面法》繼續生效，直至立法會可以開會審議為止，並就特首林鄭月娥會同行政會議運用《緊急法》提出司法覆核，高等法院將於明早10時開庭處理有關申請。